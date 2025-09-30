¿Preocupación con Luis Díaz? DT de Bayern explicó su salida en segundo tiempo

Regresaron las emociones de la UEFA Champions League para el Bayern Múnich y para Luis Fernando Díaz Marulanda que ha quedado en deuda en la Liga de Campeones de Europa, dado que en la primera jornada no pudo convertir frente al Chelsea y ahora contra el Pafos de Chipre tampoco pudo en un juego que parecía de trámite.

Con el colombiano en cancha desde el primer tiempo, el Bayern Múnich fue una tromba con goles de Harry Kane por duplicado, Raphael Guerreiro y Nicolas Jackson que se estrenó como goleador. ‘Lucho’ estuvo a la sombra de estos tres jugadores y no pudo aportar, más allá de participar en el primero y cuarto tanto. De hecho, si no es porque la jugada se ensució un poco, el segundo gol de Kane era asistencia del ex Liverpool.

Sin embargo, cuando acabó la primera parte se prendieron las alarmas en Colombia por la decisión de Vincent Kompany de sustituir a Luis Díaz. En su lugar entró Serge Gnabry, una medida curiosa, pese a que el guajiro no estaba haciendo su mejor partido, pero su salida fue muy prematura.

¿POR QUÉ VINCENT KOMPANY SACÓ A LUIS DÍAZ EN EL SEGUNDO TIEMPO?

Afortunadamente, la salida de Luis Díaz no tiene nada que ver con alguna molestia o con alguna lesión que pueda poner en riesgo su presencia en el amistoso contra México y Canadá en la Fecha FIFA de octubre. La sustitución responde en la necesidad de rotar a su equipo con la posibilidad de que todos los jugadores de la plantilla puedan tener minutos en cancha.

El entrenador belga explicó tras la goleada del Bayern Múnich en Chipre que, “estaba seguro de que Pafos no sería un rival fácil en casa, y no fue tan fácil como parece. Sobre todo, en la segunda parte, tuvimos que luchar mucho para dar estabilidad al juego. Más tarde, volvimos a ser peligrosos en ataque. Lo hemos gestionado bien. Confiamos en todos los jugadores que tenemos, por eso los utilizamos a todos. Seguiremos haciéndolo así”.

De manera que la salida de Luis Díaz no tenía nada que ver con desconfianza o con algún disgusto con el jugador. Vincent Kompany agregó que, “confío al 100 % en todos los jugadores de mi plantilla. Espero que la gente de Chipre haya visto el respeto que hemos mostrado, cómo hemos presionado y corrido. Ahora estamos en plena Champions League y nos centramos en las próximas tareas, tal y como hemos hecho hoy”.

La salida del colombiano respondió a la prioridad de Vincent Kompany de que todos tengan un lugar en la cancha. Aunque no se refirió puntualmente a Luis Díaz, la sustitución pasa nada más por la rotación en estos tramos de la temporada en donde se junta la Champions League con la Bundesliga y justo una semana antes de la Fecha FIFA.

LUIS DÍAZ BUSCA NUEVO GOL EN LA BUNDESLIGA

En la fecha pasada de la Bundesliga, a Luis Díaz le negaron la anotación que abrió la cuenta contra el Werder Bremen. La pelota se desvió en el colombiano, pero la liga de Alemania le terminó de dar el crédito del gol a Jonathan Tah. En ese sentido, el guajiro espera regresar a los goles en la siguiente jornada.

Bayern Múnich tendrá que dar el golpe nuevamente en la Bundesliga esta vez en calidad de visitante enfrentando al Eintracht Frakfurt que viene de caer goleado ante el Atlético de Madrid. Los bávaros con Luis Díaz esperan seguir con puntaje perfecto. El ex Liverpool quiere seguir con racha positiva vulnerando los arcos rivales. ‘Lucho’ ya acumula cuatro goles y le queda la deuda pendiente en la Champions.