PSG, con cinco lesionados y sin tridente ofensivo para el debut en Champions

Hasta Luis Enrique salió afectado

El equipo parisino vivió la temporada pasada la mejor de su historia, ganó todos los torneos domésticos y esa ansiada Champions que tantas veces se le había escapado, sin embargo, esta nueva temporada no ha logrado empezar de la mejor manera, si bien en cuanto a resultados se ha logrado disimular la situación, el equipo viene con serias bajas de cara al futuro cercano.

Este mismo fin de semana se dio una situación insólita cuando en un mismo partido el equipo parisino tuvo que hacer 3 cambios obligados por lesión, Kang In Lee, Beraldo y Kvaratskhelia se lesionaron los tres en el mismo partido. A estas tres se le suman las recientes lesiones en fecha FIFA de Dembelé y de Doué quienes no pudieron disputar el segundo partido con su selección por problemas musculares. Además de estos cinco está la curiosa lesión de su entrenador Luis Enrique, quien después de un accidente en bicicleta tuvo que ser operado de su clavícula.

Con estas bajas el PSG pierde a su tridente de ataque titular para los primeros partidos de esta nueva edición de la Champions, recordemos que el sorteo les trajo un calendario muy pesado y en apenas dos semanas deberán ponerle frente al Barcelona de Hansi Flick y aunque si bien no se ha confirmado la ausencia de todas sus figuras se espera que lleguen con problemas a este importante partido.