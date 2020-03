El atacante francés del París Saint-Germain Kylian Mbappé será duda hasta el último momento para el decisivo partido de vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones, en el que su equipo tratará de remontar el 2-1 de la ida contra el Borussia Dortmund, aseguró este martes su entrenador, Thomas Tuchel.



"Kylian está enfermo, vamos a ver si puede entrenarse esta noche un poco o mañana por la mañana. No ha estado en los dos últimos entrenamientos. Tiene un poco de fiebre, no mucha, pero tenemos que esperar", dijo el técnico en unas declaraciones difundidas por el club, ante la anulación por el coronavirus de las ruedas de prensa oficiales.

Tuchel confirmó que el exjugador del Mónaco sufre anginas y, aunque dijo que no está muy grave, no aclaró si le permitirán jugar el duelo más importante en lo que va de temporada para el club. No obstante, se conoció a través del diario L’Equipe, que el joven futbolista prendió las alarmas por posibles síntomas de coronavirus, por lo que ha sido sometido a algunos exámenes.

En principio, el resultado sería negativo en el caso de Kylian Mbappé, pero no se confiarán en París y esperan un dictamen oficial tras la finalización de los exámenes médicos al jugador en medio de una preocupante situación en Francia.

Cabe recordar que el partido entre PSG y Borussia Dortmund por la vuelta a de los octavos de final de la Champions League se jugará a puerta cerrada como medida de prevención para evitar más contagios de coronavirus en Europa. La serie está 2-1 a favor del cuadro alemán.