PSG vs Atalanta EN VIVO, 17 de septiembre: hora y canal para ver Champions League

Arrancan las emociones de la UEFA Champions League para el Paris Saint-Germain que espera volver a dar el golpe después de la coronación que tuvo hace algunos meses. Los parisinos, bajo la dirección técnica de Luis Enrique encaran el inicio de la Liga de Campeones como los actuales ganadores.

Los dirigidos por Luis Enrique no la tendrán fácil con un vibrante partido en el Parque de los Príncipes contra el Atalanta de Bérgamo. En este caso, los de Italia quieren asaltar al campeón para arrancar con pie derecho estas primeras fechas que serán vitales pensando en una clasificación prematura para los octavos de final.

Paris Saint-Germain contó con los fichajes de Lucas Chevalier para el arco después de la salida de Gianluigi Donnarumma y también llegó Illia Zabarnyi, defensor central del Bournemouth. Pocas altas, una base similar para lo que será el estreno en la Liga de Campeones.

Por su parte, Atalanta trajo a Nikola Krstovic, Nicola Zalewski, Odilon Kossounou, Kamaldeen Sulemana, Yunus Muah, entre otros que podrán debutar con el cuadro de Bérgamo ante el Paris Saint-Germain en un duelo clave para intentar empezar de buena manera el certamen internacional.

PARIS SAINT-GERMAIN VS ATALANTA DE BÉRGAMO: HORA Y CANAL PARA VER LA UEFA CHAMPIONS LEAGUE ESTE MIÉRCOLES 17 DE SEPTIEMBRE

Este miércoles 17 de septiembre se jugará la primera fecha de la Liga de Campeones con el vibrante encuentro entre el Paris Saint-Germain, actual campeón de la competencia y el Atalanta de Bérgamo. El partido se podrá ver a partir de las 2 de la tarde, hora de Colombia y será televisado por la señal de ESPN y Disney +.

MÁS HORARIOS DEL PARTIDO

Colombia, Ecuador y Perú: 2:00 P.M.

México: 1:00 P.M.

Bolivia, Chile y Venezuela: 3:00 P.M.

Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 4:00 P.M.