PSG vs Inter: datos que los favorecen previo a la final de Champions

La cábala de Inter para la final de Champions

Usarán los interistas su tercera equipación, la amarilla. Algo histórico, pues nunca antes el equipo Nerazzurro jugó un partido tan importante con su tercera indumentaria.

¿El motivo? Todo apunta a la superstición, pero no por el color en sí como pudiera parecer. En España, por ejemplo, el amarillo se asocia a la mala suerte. Pero no es así en Italia, donde el 'Viola', el morado, es el considerado como 'gafe', pese a que equipos como la 'Fiore' no tengan problemas en vestirlo.

De hecho en Italia, ningún actor de teatro, por ejemplo, estrena su obra vestido de 'viola', pues se considera que dará mala suerte y será un fracaso.

En este caso es por otra superstición. Y es que la única derrota de los italianos en esta edición de Champions llegó con la segunda equipación, la blanca, ante el Bayer Leverkusen. Quedó descartada automáticamente. Con la amarilla, en cambio, dos victorias en Europa.

La principal, la clásica, la de rayas negras y azules, no está disponible al ser el Inter el visitante y coincidir con la vestimenta del PSG.