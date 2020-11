PSG vs. Leipzig en vivo: pronósticos, apuestas y dónde ver ONLINE

La victoria del PSG en Estambul contra el Basaksehir (2-0) ha difuminado un tanto las dudas parisinas, nacidas de un revés inicial contra el Manchester United (derrota 2-1). Pero el miércoles, el PSG se enfrenta al Leipzig, un rival directo.

Empatados a puntos con los alemanes, el PSG debe ganar al equipo de Julian Nagelsmann para asegurarse estar entre las dos plazas que califican para octavos en el ecuador de la fase de grupos.

El problema es que tienen que hacerlo sin el tridente ofensivo compuesto por Neymar (lesionado en el aductor), Mauro Icardi (rodilla) y Kylian Mbappé (muslo), cuyo nombre se unió el martes a la larga lista de lesionados. De los 'Cuatro fantásticos' parisinos, sólo queda el argentino Angel Di Maria.

PSG vs. Leipzig en vivo: pronósticos y apuestas en vivo

De acuerdo a los pronósticos del encuentro, PSG parte como favorito para ganar el encuentro. Una victoria francesa se paga a 2.80, mientras que el triunfo alemán da una ganancia de 2.40. El empate, por su parte, se paga a 3.50.

PSG vs. Leipzig en vivo: dónde ver el partido ONLINE

El partido PSG vs. Leipzig se puede ver por internet en ESPN Play, e ESPN 3 por señal estándar en toda Sudamérica. En Estados Unidos transmite TUDNxtra, CBS All Access, TUDN App, ZonaFutbol, TUDN.com. España, el encuentro va Movistar+, Mitele Plus, Movistar Liga de Campeones 6.