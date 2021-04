PSG vs Manchester City: dónde ver el partido ONLINE EN VIVO

París Saint-Germain y Manchester City, los dos equipos que más gastan del mundo, las dos plantillas más caras, formadas a golpe de petrodólares con firma del Golfo Pérsico, abren en el Parque de los Príncipes el duelo de semifinales de la Champions.

Ha costado varios años e incalculables inversiones ver afrontarse a dos equipos que comparten un mismo modelo y que persiguen una misma ambición, la de promocionar a sus respectivos emiratos, Catar en el caso de los parisienses, Abu Dabi en el de los ingleses, lo que atisba también cierta tensión diplomática.

Duelo también de personalidades en el banquillo, entre el argentino Mauricio Pochettino que se hizo con las riendas del PSG en enero pasado y el español Pep Guardiola, que a la quinta intentona al frente del City ha vuelto a las semifinales de la Liga de Campeones por octava ocasión en su carrera.

Todos los ingredientes están reunidos para vivir un choque de los grandes, el que promete la rivalidad entre los Neymar, Mbappé o Di María, frente a los De Bruyne, Mahrez o Foden.

Los franceses persiguen su segunda final consecutiva en la máxima competición europea, con el viento en cola y la confianza de haber derrotado en las dos fases previas a dos gigantes como el Barcelona y el Bayern de Múnich, defensor del título.

Pochettino tiene, además, a todas sus estrellas a disposición, con un Neymar y un Mbappé en el mejor momento de la temporada, justo cuando empiezan a repartirse las copas.

Su trayectoria es ascendente, aunque el título liguero doméstico está en entredicho por la resistencia de un Lille que, de momento, les relega a la segunda posición.

PSG vs Manchester City: hora, canal de TV y cómo verlo por internet

Para quienes están en Sudamérica, el compromiso PSG vs Manchester City se puede ver en ESPN2, ESPN Sur. En Estados Unidos transmite CBS Sports Network, Paramount+, SiriusXM FC, ZonaFutbol, TUDN Radio, TUDN App, TUDN.com, Univision NOW, TUDN USA, Univision y En México lo hace ESPN Play Norte, ESPN2 Norte, Fox Sports App, Fox Sports Cono Norte, Fox Sports 2 Cono Norte, ESPN Norte. Movistar+, Movistar Liga de Campeones, Mitele Plus llevan el juego por televisión en España.

España: 9:00 pm

Colombia: 2:00 pm

Argentina: 4:00 pm

México: 2:00 pm

Estados Unidos: 3:00 pm (este), 12:00 pm (pacífico)