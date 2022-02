PSG Vs. Real Madrid: cómo y dónde ver el partido ONLINE EN VIVO

Un bloque contra una plantilla. Un equipo contra una constelación de estrellas. El Real Madrid desafía mañana a la que todo el mundo considera la nómina del momento, encabezada por Kylian Mbappé y Lionel Messi, el futuro del fútbol y el jugador que ha marcado los últimos lustros, respectivamente.

PSG VS. REAL MADRID: HORA, CANAL Y CÓMO VER EL PARTIDO POR INTERNET

Para quienes están en Colombia, el partido PSG Vs. Real Madrid se puede ver enESPN Colombia, Star+. En el resto de Sudamérica ESPN Play Sur, ESPN Sur. En Estados Unidos lo puede ver por ESPN+. En México lo ve por ESPN Play Norte, ESPN2 Norte. En España por Movistar+, Movistar Liga de Campeones.



Argentina: 5:00 pm

Colombia: 3:00 Pm

Estados Unidos: 3:00 pm (este), 12:00 Pm (pacífico)



Frente a ellos, el esquema de Carlo Ancelotti, que conoce bien París y que viaja con toda su reputación y su sala de trofeos, pendiente del hombre que está brillando con luz propia, Karim Benzema, que llega justo al duelo pero que estará, al menos en el banquillo.



El destino fue caprichoso y la repetición del sorteo cambió el rumbo madridista en la Liga de Campeones. De encarar una eliminatoria de una exigencia teóricamente menor, ante el Benfica, pasó a uno de los duelos estelares del fútbol europeo.



El PSG será el mejor termómetro para determinar si el Real Madrid está listo para volver a pelear por el reinado de Europa o debe aún conformarse con volver a conquistar la Liga española.



Con ese objetivo, marcar una nueva era en la 'Champions', buscará un salto de calidad a su proyecto la próxima temporada con la figura de Mbappé como nuevo líder.



Hasta entonces, con la prioridad en la construcción del nuevo Bernabéu, el equipo madridista encara retos que le muestren si tiene techo. El pasado curso fue la semifinal ante el Chelsea y con la llegada de Carlo Ancelotti ha encontrado la regularidad en Liga para aspirar a dar un salto en la Liga de Campeones. Acabó líder de grupo y el sorteo le emparejó con el rival que no deseaba.



Llega a la cita el técnico italiano con su equipo de gala. Pendiente hasta el último segundo de las sensaciones de su gran referente, Benzema, recuperado a contrarreloj de su dolencia muscular en los isquiotibiales izquierdos.



Con el deseo de jugar del futbolista y la responsabilidad del técnico, que pone en la balanza la necesidad y el riesgo de una recaída que le haría perder a un jugador imprescindible. Sin él apenas un tanto en los tres últimos partidos y la primera eliminación de un título, la Copa del Rey.



Todo apunta a la presencia de Benzema en el Parque de los Príncipes. El plan B presenta un buen número de variantes donde elegir para 'Carletto'. Desde su última apuesta, recuperar al galés Gareth Bale 168 días después, hasta la figura de 'falso nueve' con Isco, pasando por dos delanteros centros puros como Luka Jovic o Mariano Díaz en los que no ha mostrado demasiada confianza como para apostar por ellos en uno de los partidos de la temporada.



Otro elemento importante, el francés Ferland Mendy, está recuperado para volver a ocupar el lateral izquierdo y aumentar la fortaleza defensiva del Real Madrid en París. Solo un gol encajado en tres partidos y la seguridad que muestra Thibaut Courtois transmiten firmeza antes de la cita.



El problema de la irregularidad en la que ha entrado el equipo de Ancelotti en el 2022, 8 puntos de 15 posibles en Liga y eliminado de la Copa, radica en su falta de pegada.



En el lado francés todas las fuerzas están a punto, aunque Neymar, el jugador más caro de la historia, cuyo influjo parece diluido esta temporada, acaba de superar dos meses y medio de ausencia, por lo que todo apunta a que comenzará en el banquillo.



La única baja entre los de Mauricio Pochettino es Sergio Ramos, el histórico capitán madridista, exiliado en París y perseguido por las lesiones que le están dejando a un lado en su nueva aventura.



El equipo, que no encuentra su fútbol, se mantiene a base de resultados, casi todos conseguidos gracias al aporte de Mbappé, que entre tanto no aclara su futuro que muchos sitúan en Madrid.



A la espera de que Messi recupere su mejor versión, el PSG ha logrado fortalecer su juego, con un Verratti impresionante y una defensa que solo ha recibido 2 goles en los 7 partidos de 2022.



Pochettino recupera a los senegaleses Idrissa Gueye y Abdou Diallo, recientes campeones de África, y también a los argentinos Ángel di María y Leandro Paredes, que atravesaban problemas físicos, al igual que el español Ander Herrera, que está a disposición del técnico.



La eliminatoria se antoja crucial para el PSG, que tiene todas sus esperanzas puestas en la Liga de Campeones, que persiguen ganar antes de la previsible salida de Mbappé.



En París venció su único precedente en octavos de final, el único triunfo en el Parque de los Príncipes (1-2 con goles de Cristiano Ronaldo y Casemiro), pero tiene avisos como su última visita en la fase de grupos de 2019, un contundente 3-0 sin disparar a portería rival.



La única ocasión que ambos equipos se cruzaron en esta ronda, el Real Madrid fue campeón de Europa y entró en la historia al conquistar la tercera 'Champions' consecutiva.