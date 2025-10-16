PSG vs Real Madrid EN VIVO, 16 de octubre: hora y canal para ver Champions League

Llega la segunda fecha de la UEFA Champions League Femenina con uno de los partidos más prometedores de la fase de la liga. El Paris Saint-Germain enfrentará al Real Madrid en un jugo vibrante de dos potencias en sus respectivas ligas, pero que viven a la sombra del Lyon y del Barcelona en Francia y España.

El Paris Saint-Germain tiene grandes jugadoras en busca de respetar la casa y con un reencuentro entre Olga Carmona, exjugadora del Real Madrid con el conjunto blanco.

Además, es un juego de realidades distintas después de que, en la primera fecha, el PSG perdiera frente a Wolfsburgo por un resultado de 4-0 en Alemania. Por su parte, el Real Madrid dio un golpetazo contra la Roma con un marcador de 6-2 en condición de local. Linda Caicedo dio un recital con tres asistencias para sacar adelante el resultado.

Real Madrid tendrá que dar un nuevo golpe en condición de visitante para tomar confianza en la parte alta de la tabla de posiciones, dado que las primeras cuatro instituciones clasificarán a cuartos de final de manera directa, mientras que de la quinta a la decimosegunda casilla jugarán los Play-Offs de los cuartos de final.

Aunque hubo incertidumbre con la presencia de Linda Caicedo en la nómina de viajeras para esta segunda jornada de la Champions por una lesión, el entrenador Pau Quesada la citó para ser de la partida. Seguramente en un duelo tan crucial, la colombiana sería titular.

A QUÉ HORA Y DÓNDE VER PARIS SAINT-GERMAIN VS REAL MADRID POR LA UEFA CHAMPIONS LEAGUE FEMENINA ESTE JUEVES 16 DE OCTUBRE

El partido entre PSG y Real Madrid por la UEFA Champions League Femenina que se llevará a cabo este jueves 16 de octubre por la segunda fecha de la competencia se jugará a partir de las 2 de la tarde en hora de Colombia. Por su parte, se podrá ver por ESPN y Disney +.

MÁS HORARIOS DEL PARTIDO DEL PSG VS REAL MADRID

Colombia, Ecuador y Perú: 2:00 P.M.

México: 1:00 P.M.

Bolivia y Venezuela: 3:00 P.M.

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay: 4:00 P.M.