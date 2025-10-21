PSV sorprende a Napoli con estruendosa goleada en Champions League

Lo que tardó el Nápoles en comenzar a cavar su propia tumba. Primero con un contratiempo fortuito como siempre es un tanto en propia. Buongiorno, en su intento de mantener a raya a Til en el área, acabó cabeceando hacia atrás y superando a su meta, Milinkovic-Savic. Y, apenas tres minutos después, en una contra difícil de justificar que dejó a Saibari solo desde el centro del campo sin oposición. No falló el marroquí en el mano a mano y completó la remontada.

Ahí, el Nápoles, sin saberlo, dejó escapar su oportunidad de puntuar. Se desdibujó por completo ante un PSV que tomó el control casi de manera inesperada en el inicio, pero que supo reconducir a la perfección una noche en la que Man se coronó como el hombre del partido.

En un duelo con viejos conocidos como Perisic, exjugador de un Inter de Milán enemigo del Nápoles, fue el rumano Man el que, conocedor a la perfección de la dinámica del combinado 'azzurro' por su pasado reciente en el Parma, centró todos los focos de manera merecida.

Porque cuando el PSV empezó a sentirse tan superior, a tener posesiones largas en zona de tres cuartos mareando a los napolitanos, Man fue el verdugo que sentenció el partido finalizando una de esas jugada de fantasía que acabó en el corazón del área pequeña con su remate. Y porque ya en el 80, con el Nápoles muerto, castigado por la imprudencia de Lucca, expulsado por señalarse la sien mirando directamente al colegiado, se inventó un zapatazo desde la frontal que puso el 4-1.