¿Quién compuso el himno de la Champions League y en qué año fue?

Ahora bien, la UEFA le encargó la composición del himno de la Champions League al inglés Tony Britten, quien tomó la la pieza de Händel para estructurar la sinfonía. Este salió a la luz en el año 1992 y fue interpretado por la Real Orquesta Filarmónica del Reino Unido acompañado del coro de la Academy of Saint Martin in the Fields.

Desde ese entonces, el himno de la Champions League suena antes de cada partido del certamen continental. Un momento en el que el espectáculo del fútbol le abre paso a los mejores equipos: "The Champions".

