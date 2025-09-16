Actualizado:
¿Quién es Camilo Durán? colombiano que anotó en Champions al Benfica
El equipo del Qarabag sorprendió y derrotó de visitante al conjunto portugués.
La temporada 2025/2026 de la UEFA Champions League dio comienzo este martes 16 de septiembre con sus primeros partidos de la fase liga, instancia en la que recordemos los equipos juegan ocho partidos con rivales ya establecidos para luego determinar su posición con todos los clubes participantes.
Uno de los partidos de esta jornada fue protagonizado por el Benfica de Richard Ríos y el Qarabag de Azerbaiyán, conjunto que tiene en sus filas a dos jugadores colombianos, donde uno de ellos le robó el protagonismo al mediocampista de la Selección Colombia (el otro es el defensa de 32 años Kevin Medina).
¿Quién es Camino Durán y dónde ha jugado?
Pese a que el Benfica se fue arriba en el marcador y a la media hora de iniciado el compromiso ya estaba 2-0, el equipo de Azerbaiyán no renunció al triunfo y en las pocas chances que tuvo fue altamente efectivo, tanto que logró una sorprendente victoria por 3-2, resultado que se obtuvo en gran parte con ayuda del delantero colombiano Camilo Durán.
Y es que el extremo izquierdo nacido en Santa Marta hace 23 años, tuvo una actuación destacada en el partido, anotando uno de los goles y aportando también una asistencia para el triunfo de su equipo, jugador surgido en las divisiones inferiores del Independiente Medellín que desde muy joven se fue al fútbol del extranjero.
Talento colombiano en Champions League
El atacante surgido en las filas del equipo ‘poderoso de la montaña’, salió del país a los 19 años para unirse al Flamengo de la categoría Sub-20, allí, sumó algo de experiencia que le ayudaría a pulir sus habilidades futbolísticas y posteriormente llamar la atención del fútbol portugués.
Sería en julio de 2022 cuando ficharía por el Lusitania de Portugal, país donde también vistió las camisetas de Estrela y Portimonense antes de emigrar al Qarabag de Azerbaiyán en agosto de este año, conjunto donde supo hacerse con el puesto de titular y ayudar al club en avanzar hasta la fase liga de la UEFA Champions League.
