Real Madrid anunció su cuarta baja para enfrentar al Liverpool en la Champions

La ausencia del argentino Franco Mastantuono, por una pubalgia, es la principal novedad, junto al regreso del portero ucraniano Andriy Lunin, sancionado en LaLiga, para la visita del Real Madrid a la ciudad de Anfield para el duelo contra el Liverpool, en la cuarta jornada de la presente edición de la UEFA Champions League, con las bajas de Dani Carvajal, David Alaba y Antonio Rüdiger.



Mastantuono, titular en el último encuentro liguero del Real Madrid ante el Valencia, se ve obligado a parar por una pubalgia que le aparta de la convocatoria sin todavía fecha para su regreso.

