Actualizado:
Lun, 03/11/2025 - 12:50
Real Madrid anunció su cuarta baja para enfrentar al Liverpool en la Champions
El equipo 'merengue' viaja a la ciudad de Anfield para afrontar un duelo electrizante.
La ausencia del argentino Franco Mastantuono, por una pubalgia, es la principal novedad, junto al regreso del portero ucraniano Andriy Lunin, sancionado en LaLiga, para la visita del Real Madrid a la ciudad de Anfield para el duelo contra el Liverpool, en la cuarta jornada de la presente edición de la UEFA Champions League, con las bajas de Dani Carvajal, David Alaba y Antonio Rüdiger.
Mastantuono, titular en el último encuentro liguero del Real Madrid ante el Valencia, se ve obligado a parar por una pubalgia que le aparta de la convocatoria sin todavía fecha para su regreso.
Real Madrid enfrentará a Liverpool con cuatro bajas en su nómina
El de Azul (provincia de Buenos Aires) se suma en la enfermería madridista a David Alaba, que sigue sin recuperarse de una sobrecarga muscular, a Dani Carvajal, de baja tras ser sometido a una artroscopia en la rodilla derecha que le mantendrá dos meses fuera, y Antonio Rüdiger, con una rotura muscular desde septiembre en el recto anterior de la pierna izquierda.
El portero ucraniano Andriy Lunin, sancionado en LaLiga por su expulsión en el clásico, regresa a la convocatoria en la Champions y deja fuera al canterano Sergio Mestre.
La convocatoria del Real Madrid para medirse al Liverpool:
Porteros: Courtois, Lunin y Fran González.
Defensas: Trent, Huijsen, Militao, Asencio, Álvaro Carreras, Fran García y Mendy.
Centrocampistas: Tchouaméni, Camavinga, Fede Valverde, Dani Ceballos, Arda Güler y Jude Bellingham.
Delanteros: Vinícius, Endrick, Mbappé, Rodrygo, Gonzalo y Brahim.
Cabe mencionar que, en esta UEFA Champions League, el equipo dirigido por el técnico Xabi Alonso se ubica en la quinta posición del torneo con puntaje perfecto, 9 puntos en 3 partidos disputados tras las victorias frente al Marsella, Kairat y Juventus. Por su parte, Liverpool suma dos triunfos y una derrota, la sufrida por 1-0 ante Galatasaray.
Fuente
Agencia EFE / Antena 2