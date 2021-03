Real Madrid vs Atalanta: dónde ver el partido ONLINE EN VIVO

El regreso tres años después del Real Madrid al escalón que suben los ocho mejores equipos de Europa, lo pone en juego ante un Atalanta que se caracteriza por su locura ofensiva, planteando Zinedine Zidane el duelo como si la ventaja madridista de un tanto cosechada en Italia no existiese, para volver a pisar terreno de cuartos.

REAL MADRID VS ATALANTA: HORA, CANAL Y CÓMO VER EL PARTIDO POR INTERNET

Para quienes están en Sudamérica, el compromiso Real Madrid vs Atalanta se puede ver en ESPN Play Sur e ESPN2 Sur. En Estados Unidos transmite TUDN App, CBS Sports Network, TUDN USA, ZonaFutbol, UniMás, TUDNxtra, Univision NOW, Paramount+, TUDN.com, SiriusXM FC y En México lo hace Fox Sports Cono Norte, Fox Sports App, Fox Sports 2 Cono Norte. Movistar+, Movistar Liga de Campeones, Mitele Plus llevan el juego por televisión en España.



España: 9:00 pm

Colombia: 3:00 pm

Argentina: 5:00 pm

México: 2:00 pm

Estados Unidos: 3:00 pm (este), 12:00 pm (pacífico)

Y una vez conseguido el primer objetivo, superar la barrera de octavos de final en la que se volvió a estancar el Real Madrid dos temporadas consecutivas, ya puede ocurrir cualquier cosa con el equipo más laureado de la competición. Alguna de las trece conquistas llegaron con plantillas de inferior calidad a la actual. Un equipo falto de gol pero que ya ganó la última Liga desde su fortaleza defensiva.

Zidane se ganó en su primera etapa el calificativo de 'mister Champions'. El único entrenador que conquistó tres ediciones consecutivas del torneo de mayor prestigio a nivel de clubes. Y hasta lo ocurrido ante el Manchester City el pasado curso, con la eliminación marcada por la expulsión de Sergio Ramos en la ida y dos errores garrafales de Raphael Varane en la vuelta, el técnico francés nunca había perdido una eliminatoria de la Liga de Campeones.

Debe recuperar esa seguridad en eliminatorias ante el Atalanta, con el aviso de lo ocurrido en el Santiago Bernabéu hace dos ediciones ante el Ajax la última vez que encaró unos octavos con ventaja en la ida. Para prevenirse, no descarta Zidane recurrir a defensa con tres centrales como ensayó en Liga sin éxito en sus dos últimos compromisos.

El regreso de Sergio Ramos permite armar una línea que rebaje la pegada del Atalanta, con Nacho Fernández y Varane como escoltas, y dos bandas completas al poderío físico de Ferlan Mendy y Lucas Vázquez. Debe decidir bsi apuesta por esta vía o sale a intercambiar golpes con el rival manteniendo un tridente ofensivo en el que solo Karim Benzema asegura el gol.

El Atalanta llega al Alfredo Di Stéfano para jugar, según admitió su técnico Gian Piero Gasperini, el partido más prestigioso de su historia. Con una pareja colombiana formada por Luis Muriel y Duván Zapata, en gran estado de forma y con la convicción de tenerlo todo para sellar el pase de ronda.

Si el Real Madrid jugó el sábado contra el Elche, el Atalanta anticipó su compromiso liguero al viernes y doblegó 3-1 sin despeinarse al Spezia, con un golazo del colombiano Luis Muriel y el también cafetero Duván Zapata y el esloveno Josip Ilicic que dieron una asistencia cada uno, sin forzar los ritmos y gestionando minutos.

La baja por sanción del centrocampista suizo Remo Freuler, expulsado en la ida, impulsó a Gasperini a rotar a Matteo Pessina en el duelo contra el Spezia. Es probable que sea él el encargado de acompañar al holandés Marten De Roon, con el croata Mario Pasalic, autor de un doblete en el último encuentro de la Serie A, que actuará en posición de tres cuartos.