Real Madrid vs Chelsea: dónde ver el partido ONLINE EN VIVO

Real Madrid y Chelsea protagonizan un duelo inédito en la Liga de Campeones a un paso de la deseada final de Estambul, con el factor de la experiencia a favor del conjunto madridista, en su novena semifinal de las once últimas del torneo, pero la obligación de buscar soluciones a su falta de pegada ante un equipo que exhibe seguridad defensiva.

REAL MADRID VS CHELSEA: HORA, CANAL Y CÓMO VER EL PARTIDO POR INTERNET

Para quienes están en Sudamérica, el compromiso Real Madrid vs Chelsea se puede ver en ESPN2, ESPN Sur. En Estados Unidos transmite CBS Sports Network, Paramount+, SiriusXM FC, ZonaFutbol, TUDN Radio, TUDN App, TUDN.com, Univision NOW, TUDN USA, Univision y En México lo hace ESPN Play Norte, ESPN2 Norte, Fox Sports App, Fox Sports Cono Norte, Fox Sports 2 Cono Norte, ESPN Norte. Movistar+, Movistar Liga de Campeones, Mitele Plus llevan el juego por televisión en España.



España: 9:00 pm

Colombia: 2:00 pm

Argentina: 4:00 pm

México: 2:00 pm

Estados Unidos: 3:00 pm (este), 12:00 pm (pacífico)

En una temporada marcada por las dificultades que ha sufrido Zinedine Zidane, sin fichajes que reforzasen un equipo que perdió nombres de peso, compitiendo con más de cincuenta lesiones en todo el curso, sufriendo numerosos casos de coronavirus, el Real Madrid está de nuevo a puertas de la historia en su competición preferida. La Liga de Campeones es especial. La competición que saca lo mejor de unos futbolistas que sienten de nuevo la oportunidad de alcanzar la gloria.

La ilusión por encima de la realidad de un equipo al límite de sus fuerzas. Con la gasolina justa para encarar el momento en el que se deciden los títulos grandes. Tras perder una gran oportunidad en Liga de asaltar el liderato, aumentando las dudas con dos empates en las tres últimas jornadas. Son las consecuencias que dejaron la semana de locura con doble enfrentamiento ante el Liverpool y clásico frente al Barcelona. El desgaste físico se convirtió en fatiga y regresaron problemas ofensivos con la falta de gol.

Los de Zinedine Zidane han sido incapaces de marcar en tres de sus cuatro últimos partidos. El lado positivo es que en ninguno de ellos encajaron un solo gol. Mantener esa firmeza y recuperar la pegada exhibida ante el Liverpool, es el objetivo. Ese encuentro es la referencia para el vestuario. El día que relució el gen competitivo y le endosó tres a un gran rival para que Anfield costase menos.

Para ello Zidane apuesta por un tridente ofensivo, en el que Eden Hazard gana opciones al fin, tras volver sin molestias ante el Betis y dejando buenas sensaciones los minutos que disputó. Es la duda a despejar por el técnico: jugar con tres centrales o tres delanteros. En frente tiene la seguridad defensiva del Chelsea con su línea de cinco atrás. Un muro que superar.

Si decide intentarlo por bandas responderá Zidane a Tuchel con su mismo sistema, apostando por Dani Carvajal y Marcelo como carrileros. Para la banda izquierda no llega a tiempo Ferland Mendy y es poco probable que Nacho ocupe la banda tras lo visto ante el Betis. No aportó profundidad y perdió la seguridad defensiva que ha transmitido como central, convertido en el sustituto de Sergio Ramos. El capitán sigue de baja pero la vuelta de Varane deja dos puestos para tres jugadores si la defensa es de cuatro hombres, y Militao se ha ganado a pulso con su rendimiento su presencia.