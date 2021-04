Real Madrid vs Liverpool: dónde ver el partido ONLINE EN VIVO

Real Madrid y Liverpool protagonizan un duelo de gigantes, el que enfrenta a los ganadores de 19 Copas de Europa con una revancha pendiente, la de la final de Kiev que cerró un ciclo blanco de leyenda con Zinedine Zidane, que busca devolver a su equipo a lo más alto con una plantilla de inferior calidad.

REAL MADRID VS LIVERPOOL: HORA, CANAL Y CÓMO VER EL PARTIDO POR INTERNET

Para quienes están en Sudamérica, el compromiso Real Madrid vs Liverpool se puede ver en ESPN Play Sur e ESPN2 Sur. En Estados Unidos transmite ZonaFutbol, Paramount+, TUDN App, TUDN USA, Univision, TUDN.com, TUDN Radio, Univision NOW y En México lo hace ESPN Play Norte, ESPN2 Norte. Movistar Liga de Campeones, Mitele Plus, Movistar+ llevan el juego por televisión en España.



España: 9:00 pm

Colombia: 2:00 pm

Argentina: 4:00 pm

México: 1:00 pm

Estados Unidos: 3:00 pm (este), 1:00 pm (pacífico)

Es el reto más difícil de Zidane. Volver a situar al Real Madrid en ligar de privilegio con un equipo carente de grandes referentes ofensivos desde que se marchó Cristiano Ronaldo tras el último precedente ante el Liverpool. Aquella final repleta de vértigo de la Liga de Campeones 2017/18, convirtió al conjunto madridista en el único equipo en ganar tres ediciones consecutivas desde el cambio de formato. Frenó un año la llegada a la cima del Liverpool de Jurgen Klopp, que meses después acabaría logrando su sexto entorchado.

Especialista Zidane en eliminatorias europeas, tras vencer doce de forma consecutiva (nueve cruces y tres finales), el triunfo ante el Atalanta en octavos permitió al Real Madrid superar una ronda de la Liga de Campeones dos años y once meses para volver a estar entre los ocho mejores equipos de Europa. Superada la barrera de octavos en la que se encalló dos años, el Liverpool aparece como gran escollo en su camino, con una hipotética semifinal de menor exigencia, sobre el papel, ante Porto o Chelsea.

Pero nadie en el Real Madrid mira más allá del Liverpool. Una cita a la que llega en el momento de mayor confianza en una temporada repleta de vaivenes, en la que en más de una ocasión se enterraron sus opciones en Liga y 'Champions', y en el presente ya está a solo tres puntos del liderato liguero y es el único representante español en la competición de clubes de mayor prestigio.

Mientras tanto, todo eran malas caras en Liverpool hasta este sábado, pero el triunfo ante el Arsenal por un contundente 0-3 ha levantado los ánimos del equipo. De estar dilapidados en la Premier, sin opciones casi de meterse entre los cuatro primeros, ahora están a tan solo dos puntos. Por extraño que parezca, el triunfo asienta su mejor momento de la temporada. No tanto por el nivel de juego desplegado, que sigue dejando algunas lagunas, sino porque por fin Jurgen Klopp sabe cuál es su equipo titular.