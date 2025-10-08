Real Madrid y Roma disputarán este miércoles la primera fecha de la Champions League Femenina.

Ambos equipos tienen la necesidad de ganar para mantener opciones de ir a la siguiente ronda.

Se espera protagonismo de la colombiana Linda Caicedo.

Siga Real Madrid vs Roma EN VIVO 8 de octubre: hora y canal para la Champions Femenina

El partido podrá ser seguido a través de Antena 2 y podrá verlo en ESPN.

Horarios del partido

Colombia, Ecuador y Perú: 11:45

Bolivia, Chile y Venezuela: 12:45

Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 13:45