Real Madrid vs Roma, Champions League Femenina
Mié, 08/10/2025 - 10:14

Real Madrid vs Roma EN VIVO 8 de octubre: hora y canal para la Champions Femenina

Se espera protagonismo de la colombiana Linda Caicedo.

Real Madrid y Roma disputarán este miércoles la primera fecha de la Champions League Femenina.

Ambos equipos tienen la necesidad de ganar para mantener opciones de ir a la siguiente ronda.

Siga Real Madrid vs Roma EN VIVO 8 de octubre: hora y canal para la Champions Femenina

El partido podrá ser seguido a través de Antena 2 y podrá verlo en ESPN.

Horarios del partido 

Colombia, Ecuador y Perú: 11:45

Bolivia, Chile y Venezuela: 12:45

Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 13:45

Real Madrid femenino

Transmisión en vivo

Linda Caicedo

Champions League femenina

Roma

