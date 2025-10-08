Actualizado:
Mié, 08/10/2025 - 10:14
Real Madrid vs Roma EN VIVO 8 de octubre: hora y canal para la Champions Femenina
Se espera protagonismo de la colombiana Linda Caicedo.
Real Madrid y Roma disputarán este miércoles la primera fecha de la Champions League Femenina.
Ambos equipos tienen la necesidad de ganar para mantener opciones de ir a la siguiente ronda.
Siga Real Madrid vs Roma EN VIVO 8 de octubre: hora y canal para la Champions Femenina
El partido podrá ser seguido a través de Antena 2 y podrá verlo en ESPN.
Horarios del partido
Colombia, Ecuador y Perú: 11:45
Bolivia, Chile y Venezuela: 12:45
Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 13:45
Fuente
Antena 2