Real Madrid y Liverpool jugarán la final más repetida en la historia de la Champions

Liverpool y Real Madrid harán historia este sábado en Saint Denis, donde se enfrentarán por tercera vez en una final de la Copa de Europa/Liga de Campeones.

Será la final más repetida de la historia después de que se encontraran también en la capital francesa, pero en el Parque de los Príncipes, en 1981, y en el Olímpico de Kiev, en 2018. La primera ocasión venció el cuadro inglés por 1-0 y en la segunda el español por 3-1.

El Real Madrid, rey de la competición, tratará de sumar su decimocuarta corona continental y el Liverpool la séptima y alcanzar en la segunda posición del palmarés al Milan.

El último título que consiguió el cuadro blanco fue precisamente ante el Liverpool, que se resarció al año siguiente y se impuso en la final, disputada en el Wanda Metropolitano de Madrid, al Tottenham por 2-0.

España es el país que atesora más triunfos con dieciocho, los trece del Real Madrid y cinco del Barcelona, por los catorce de Inglaterra gracias al Liverpool (6), Manchester United (3), Nottingham (2), Chelsea (2) y Aston Villa (1).

París albergará su sexta final de la máxima competición continental. El Parque de los Príncipes acogió la primera en 1956 entre el Real Madrid y el Stade Reims (4-3), en 1975 (Bayern-Leeds, 2-0) y en 1981 (Liverpool-Real Madrid, 1-0), y Saint Denis en 2000 (Real Madrid-Valencia, 3-0) y en 2006 (Barcelona-Arsenal, 2-1).

El estadio londinense de Wembley es donde se han jugado más finales, siete en total, la última el duelo germano en 2013 en el que el Bayern Múnich venció al Borussia Dortmund por 2-1.

Historial de la Copa de Europa/Liga de Campeones:

Año Sede Campeón Subcampeón Resultado

==== ===== ======== ========== ========

1955/56 París REAL MADRID (ESP) Stade Reims (FRA) 4-3

1956/57 Madrid REAL MADRID (ESP) Fiorentina (ITA) 2-0

1957/58 Bruselas REAL MADRID (ESP) Milan (ITA) 3-2

1958/59 Stuttgart REAL MADRID (ESP) Stade Reims (FRA) 2-0

1959/60 Glasgow REAL MADRID (ESP) Eintracht F. (ALE) 7-3

1960/61 Berna BENFICA (POR) Barcelona (ESP) 3-2

1961/62 Amsterdam BENFICA (POR) Real Madrid (ESP) 5-3

1962/63 Londres MILAN (ITA) Benfica (POR) 2-1

1963/64 Viena INTER MILÁN (ITA) Real Madrid (ESP) 3-1

1964/65 Milán INTER MILÁN (ITA) Benfica (POR) 1-0

1965/66 Bruselas REAL MADRID (ESP) Partizán (YUG) 2-1

1966/67 Lisboa CELTIC (ESC) Inter Milán (ITA) 2-1

1967/68 Londres MANCHESTER U (ING) Benfica (POR) 4-1

1968/69 Madrid MILAN (ITA) Ajax (HOL) 4-1

1969/70 Milán FEYENOORD (HOL) Celtic (ESC) 2-1

1970/71 Londres AJAX (HOL) Panathinaikos(GRE) 2-0

1971/72 Rotterdam AJAX (HOL) Inter Milán (ITA) 2-0

1972/73 Belgrado AJAX (HOL) Juventus (ITA) 1-0

1973/74 Bruselas BAYERN M.(ALE) (D) At. Madrid (ESP) 1-1/4-0

1974/75 París BAYERN M.(ALE) Leeds Utd. (ING) 2-0

1975/76 Glasgow BAYERN M.(ALE) Saint-Etienne (FRA) 1-0

1976/77 Roma LIVERPOOL (ING) Borussia M. (ALE) 3-1

1977/78 Londres LIVERPOOL (ING) Brujas (BEL) 1-0

1978/79 Múnich NOTTINGHAM (ING) Malmoe (SUE) 1-0

1979/80 Madrid NOTTINGHAM (ING) Hamburgo (ALE) 1-0

1980/81 París LIVERPOOL (ING) Real Madrid (ESP) 1-0

1981/82 Rotterdam ASTON VILLA (ING) Bayern M. (ALE) 1-0

1982/83 Atenas HAMBURGO (ALE) Juventus (ITA) 1-0

1983/84 Roma LIVERPOOL (ING)(+) Roma (ITA) 1-1

1984/85 Bruselas JUVENTUS T. (ITA) Liverpool (ING) 1-0

1985/86 Sevilla STEAUA (RUM) (+) Barcelona (ESP) 0-0

1986/87 Viena OPORTO (POR) Bayern M. (ALE) 2-1

1987/88 Stuttgart PSV (HOL) (+) Benfica (POR) 0-0

1988/89 Barcelona MILAN (ITA) Steaua B. (RUM) 4-0

1989/90 Viena MILAN (ITA) Benfica (POR) 1-0

1990/91 Bari EST. ROJA (YUG)(+) O. Marsella (FRA) 0-0

1991/92 Londres BARCELONA (ESP) Sampdoria (ITA) 1-0

1992/93 Múnich O. MARSELLA (FRA) Milan (ITA) 1-0

1993/94 Atenas MILAN (ITA) Barcelona (ESP) 4-0

1994/95 Viena AJAX (HOL) Milan (ITA) 1-0

1995/96 Roma JUVENTUS (ITA)(+) Ajax (HOL) 1-1

1996/97 Múnich BORUSSIA D. (ALE) Juventus (ITA) 3-1

1997/98 Amsterdam REAL MADRID (ESP) Juventus (ITA) 1-0

1998/99 Barcelona MANCHESTER U.(ING) Bayern M. (ALE) 2-1

1999/00 París REAL MADRID (ESP) Valencia (ESP) 3-0

2000/01 Milán BAYERN M.(ALE) (+) Valencia (ESP) 1-1

2001/02 Glasgow REAL MADRID (ESP) B.Leverkusen (ALE) 2-1

2002/03 Manchester MILAN (ITA) (+) Juventus (ITA) 0-0

2003/04 Gelsenkichen OPORTO (POR) Mónaco (FRA) 3-0

2004/05 Estambul LIVERPOOL (ING)(+) Milán (ITA) 3-3

2005/06 París BARCELONA (ESP) Arsenal (ING) 2-1

2006/07 Atenas MILAN (ITA) Liverpool (ING) 2-1

2007/08 Moscú MANCH. U (ING)(+) Chelsea (ING) 1-1

2008/09 Roma BARCELONA (ESP) Manchester U. (ING) 2-0

2009/10 Madrid INTER MILÁN (ITA) Bayern M. (ALE) 2-0

2010/11 Londres BARCELONA (ESP) Manchester U. (ING) 3-1

2011/12 Múnich CHELSEA (ING) (+) Bayern M. (ALE) 1-1

2012/13 Londres BAYERN M. (ALE) B. Dortmund (ALE) 2-1

2013/14 Lisboa REAL MADRID (ESP) At. Madrid (ESP) 4-1

2014/15 Berlín BARCELONA (ESP) Juventus (ITA) 3-1

2015/16 Milán REAL MADRID (ESP) (+) At. Madrid (ESP) 1-1

2016/17 Cardiff REAL MADRID (ESP) Juventus 4-1

2017/18 Kiev REAL MADRID (ESP) Liverpool (ING) 3-1

2018/19 Madrid LIVERPOOL (ING) Tottenham (ING) 2-0

2019/20 Lisboa BAYERN MÚNICH (GER) PSG (FRA) 1-0

2020/21 Oporto CHELSEA (ING) Manchester City (ING) 1-0

2021/22 París Liverpool-Real Madrid