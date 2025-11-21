Revelan sanción para Luis Díaz en Champions League: ¿La sacó barata?

La UEFA Champions League está llegando poco a poco al final y el Bayern Múnich sigue dando de qué hablar en la competencia con puntaje perfecto, pese a que en el partido pasado ante el Paris Saint-Germain tuvo que aguantar con diez jugadores por la infortunada expulsión de Luis Fernando Díaz Marulanda.

Vea también: Bayern Múnich tomó decisión con Luis Díaz en Bundesliga y Champions

El colombiano fue héroe y villano marcando el doblete que le terminó de dar la victoria al Bayern Múnich, pero con la tarjeta roja, sufrieron más de la cuenta. Tuvieron que aguantar todo el segundo tiempo con inferioridad numérica y sufrieron el descuento de los parisinos.

Por la gravedad de la infracción y por la dura lesión de Achraf Hakimi se esperaba lo peor para el extremo colombiano con respecto a cuántas fechas iba a recibir de cara a los próximos partidos de la Liga de Campeones. Justamente, el entrenador Vincent Kompany reveló en rueda de prensa la suspensión del guajiro.

PARTE DE TRANQUILIDAD CON LA SANCIÓN PARA LUIS DÍAZ

Con la roja directa y con la lesión sufrida por Achraf Hakimi en el partido frente al Paris Saint-Germain había incertidumbre con la respectiva sanción. Se pensaba que podían ser dos partidos, o hasta tres. No obstante, en una conferencia previa del Bayern Múnich, el entrenador belga dio la razón de los partidos que se perderá.

En la próxima fecha de la UEFA Champions League, Bayern Múnich deberá enfrentar al Arsenal en el Emirates Stadium de la capital de Inglaterra, Londres. Evidentemente, ‘Lucho’ no estará en el compromiso, pero había que esperar si solo era una fecha o dos, es decir, si solo sería con los ‘Gunners o con los londinenses y Sporting Lisboa.

Le puede interesar: “Colombia parte como favorita”: rival directo en el Mundial le 'teme'

Vincent Kompany habló en la conferencia y reveló que solo tendrá una fecha de sanción. Luis Díaz se perderá el juego ante el Arsenal, y con eso ya saldará las cuentas que tenía por la expulsión infortunada. El entrenador belga afirmó, “según mi información, está suspendido por un partido”.

Con solo un partido de sanción, la entrada y el hecho de que haya sido roja directa preveían por lo menos dos fechas. Ante esto, la gran pregunta es si la sacó barata o no. Se lesionó Achraf Hakimi porque, más allá de la intención o no, entró mal. Tal vez le abonaron que no hubo intencionalidad y por eso solo le pusieron una jornada de baja.

PRÓXIMO PARTIDO DE LUIS DÍAZ CON EL BAYERN MÚNICH

Con la ausencia de Luis Díaz ante el Arsenal en la Champions League, los bávaros volverán a contar con el colombiano para el partido frente a Sporting Lisboa en un duelo de colombianos entre Díaz y Luis Javier Suárez.

Lea también: Daniel Muñoz despierta interés en el club más grande España

Sin embargo, tras el parón por Fecha FIFA en el que Luis Díaz brilló con un golazo ante Australia, el colombiano regresó a Múnich y ya entrena con el equipo para ultimar los detalles de cara al compromiso frente al Friburgo en la Bundesliga. En el partido pasado marcó un tanto casi imposible de lograr con un 6% de probabilidad por el poco ángulo que tenía en la definición.

Para ‘Lucho’ será esencial seguir en racha goleadora, y, además, volver a la victoria después de ese tropiezo con un empate a dos goles con Unión Berlín. Este es el primer partido que no ganó el elenco muniqués a lo largo de lo que va de la temporada.