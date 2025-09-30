Actualizado:
Mar, 30/09/2025 - 16:58
Richard Ríos decepcionó en Champions League con autogol y derrota
Richard Ríos no levanta cabeza con Benfica en Champions League.
Chelsea retomó el camino de la victoria en la Champions League y se va abriendo lugar en la tabla de posiciones para soñar con la clasificación a la siguiente instancia de la competencia tras la reciente victoria frente a Benfica en condición de local.
El equipo comandado por Enzo Maresca logró una victoria ajustada frente al Benfica por 1-0 en Stamford Bridge, en un duelo donde el gol decisivo fue un autogol de Richard Ríos en el minuto 18. El colombiano, mediocampista del Benfica, fue protagonista involuntario del resultado tras intentar despejar un centro enviado por Pedro Neto que, tras una combinación con Alejandro Garnacho, entró en su propia portería.
Richard Ríos fue uno de los jugadores con menor rendimiento en el duelo ante Chelsea
Desde los primeros minutos, el partido fue dinámico. Chelsea atacó con insistencia y generó ocasiones, mientras Benfica buscó replegarse en defensa y contraatacar. El arquero Robert Sánchez tuvo intervenciones clave para contener tiros de Lukebakio y otras amenazas. En cambio, Benfica, pese a generar algo de peligro, no logró concretar.
Tras el autogol, Chelsea mantuvo una postura relativamente cómoda, aunque con dificultades para ampliar la ventaja. En los minutos finales, el partido se puso más tenso: en tiempo de descuento, João Pedro, jugador del Chelsea, fue expulsado por doble amarilla. Aun con un hombre menos al final, el equipo inglés sostuvo el resultado hasta el pitazo final.
El colombiano vivió una noche complicada. Su autogol fue el momento más recordado del partido, ensombreciendo lo que pudo haber sido una actuación aceptable. Inicialmente participó activamente en el juego, incluso disponiendo de una oportunidad con un remate que fue detenido por Sánchez minutos antes de su desafortunada intervención. En esta edición de la Champions, Ríos no ha marcado goles ni dado asistencias previas, por lo que este error se convirtió en su referencia más visible hasta ahora en el torneo europeo y lo que lo dejó justamente con una de las puntuaciones más bajas en el terreno de juego con un total de 5.8.
Próximo partido de Richard Ríos con Benfica
El siguiente reto de Richard Ríos con la camiseta de Benfica será en el clásico de Portugal contra Porto en el Estadio do Dragão el domingo 5 de octubre sobre las 15:15.
