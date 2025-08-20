Richard Ríos es figura en Benfica: así le fue contra el Fenerbahce de Jhon Durán

Fenerbahce y Benfica se enfrentaron este miércoles 20 de agosto en Turquía por la ida de la última fase previa a Champions League 2025-26, fue un 0-0 en el que el mediocampista Richard Ríos fue titular y protagonista con el cuadro portugués.

Se trató de un juego en el cual Ríos fue el eje del mediocampo de Benfica y jugador fundamental para proporcionar equilibrio. El antioqueño mostró buen nivel y ratifica que no ha sufrido el cambio del fútbol brasileño al portugués.

Ríos, marcado con el dorsal '20', hizo parte del tercio que se se conformó en la mitad junto a Florentino y Enzo Barrenechea, y la mayor parte de sus desempeño fue por la banda derecha, pues su mapa de calor indica que fue muy activo en segundo y tercer cuarto de cancha.

La calificación de Richard Ríos en Fenerbahce vs Benfica

Además, fue uno de los mejor calificados de su equipo, ya que las aplicaciones de análisis de rendimiento le ponen un 6,8 siendo clave para el funcionamiento del Benfica.