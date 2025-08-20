Actualizado:
Richard Ríos es figura en Benfica: así le fue contra el Fenerbahce de Jhon Durán
El mediocampista colombiano fue titular en la última fase previa de Champions League.
Fenerbahce y Benfica se enfrentaron este miércoles 20 de agosto en Turquía por la ida de la última fase previa a Champions League 2025-26, fue un 0-0 en el que el mediocampista Richard Ríos fue titular y protagonista con el cuadro portugués.
Se trató de un juego en el cual Ríos fue el eje del mediocampo de Benfica y jugador fundamental para proporcionar equilibrio. El antioqueño mostró buen nivel y ratifica que no ha sufrido el cambio del fútbol brasileño al portugués.
Ríos, marcado con el dorsal '20', hizo parte del tercio que se se conformó en la mitad junto a Florentino y Enzo Barrenechea, y la mayor parte de sus desempeño fue por la banda derecha, pues su mapa de calor indica que fue muy activo en segundo y tercer cuarto de cancha.
La calificación de Richard Ríos en Fenerbahce vs Benfica
Además, fue uno de los mejor calificados de su equipo, ya que las aplicaciones de análisis de rendimiento le ponen un 6,8 siendo clave para el funcionamiento del Benfica.
El mediocampista disputó los 90 minutos del juego, realizó 69 toques y tuvo un porcentaje de precisión del 80 % en pases, pues concretó 41 de 51. Además, en cuanto a pases largos, acertó dos de cinco, siendo este un punto a mejorar.
Acerca de los tiros, realizó uno a puerta y un tiro bloqueado. Sobre los regates, intentó dos pero no completo ninguno. Hoy no realizó duelos aéreos, pero en el suelo ganó seis de los doce en que estuvo presente.
En total, Richard Ríos recibió dos faltas y cometió tres, mientras que en doce ocasiones perdió la posesión. Hizo un despeje, bloqueó un tiro e hizo una intercepción. También recibió tarjeta amarilla.
¿Cuándo es la vuelta del partido Benfica vs Fenerbahce?
El Estadio Da Luz albergará el partido de vuelta de esta serie para definir el clasificado a la fase liga de la Champions League; Benfica y Fenerbahce se enfrentarán el miércoles 27 de agosto.
