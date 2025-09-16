Actualizado:
Mar, 16/09/2025 - 16:37
Richard Ríos no brilló y Benfica cayó ante Qarabag; otro colombiano sí se destacó
El equipo de Azerbaiyán fue altamente efectivo con las chances que generó.
Este martes 16 de septiembre dio comienzo una nueva temporada de la UEFA Champions League con los primeros partidos de la fase liga, donde uno de los cruces que se llevaron a cabo fue protagonizado por el Benfica de Richard Ríos y el Qarabag de Azerbaiyán.
El duelo correspondiente a la fecha 1 del prestigioso certamen continental, tenía al conjunto portugués jugando en condición de local frente a un rival que sobre el papel se veía inferior, sin embargo, el partido dejaría en evidencia un nivel parejo entre estos clubes.
Otro colombiano le quitó protagonismo a Richard Ríos en Champions
El Benfica empezaría muy bien el compromiso, pues a la media hora ya ganaba 2-0 con goles de Enzo Barrenechea y otro de Vangelis Pavlidis, sin embargo, el equipo de Azerbaiyán lograría la victoria con gran aporte del delantero colombiano Camilo Andrés Durán.
Y es que en el equipo del Qarabag militan dos futbolistas colombianos que fueron titulares en el partido, el defensor Kevin Medina y el extremo izquierdo Camilo Durán, atacante que dio asistencia y gol para lo que finalmente sería la sorprendente victoria por 3-2 para el cuadro de Azerbaiyán.
Durán, jugador de 23 años nacido en Santa Marta y que surgió en las inferiores del Medellín, luego militó en la Sub-20 del Flamengo parta después emigrar al balompié portugués, allí, jugó en Lusitania y Portimonense antes de fichar por el Qarabag en agosto pasado.
🔥🇨🇴 GOL de Camilo Durán para el empate de Qarabag 🇦🇿 ante Benfica 🇵🇹 en Champions League.— Julián Capera (@JulianCaperaB) September 16, 2025
2-2 parcial.
El colombiano había asistido para la primera anotación de su equipo.
pic.twitter.com/TRZYYpcjZm
Richard Ríos perdió con el Benfica
El mediocampista de la Selección Colombia, quien fue inicialista en el equipo de las ‘Águilas’, presentó como es costumbre un gran despliegue físico para colaborar en defensa y también llegar con peligro al campo rival, sin embargo, no tuvo tanta incidencia en el partido y su calificación no fue de las más destacadas.
El exjugador del Palmeiras, que dejó el campo de juego al minuto 79, fue calificado con un 6.6 por el portal Sofascore, una actuación poco destacada como la que terminpo teniendo todo Benfica en el partido, que solo tuvo a los autores de los goles junto con Nicolás Otamendi con puntaje mayor a los 7 puntos.
