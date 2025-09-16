Richard Ríos no brilló y Benfica cayó ante Qarabag; otro colombiano sí se destacó

Otro colombiano le quitó protagonismo a Richard Ríos en Champions

El Benfica empezaría muy bien el compromiso, pues a la media hora ya ganaba 2-0 con goles de Enzo Barrenechea y otro de Vangelis Pavlidis, sin embargo, el equipo de Azerbaiyán lograría la victoria con gran aporte del delantero colombiano Camilo Andrés Durán.

Y es que en el equipo del Qarabag militan dos futbolistas colombianos que fueron titulares en el partido, el defensor Kevin Medina y el extremo izquierdo Camilo Durán, atacante que dio asistencia y gol para lo que finalmente sería la sorprendente victoria por 3-2 para el cuadro de Azerbaiyán.

Durán, jugador de 23 años nacido en Santa Marta y que surgió en las inferiores del Medellín, luego militó en la Sub-20 del Flamengo parta después emigrar al balompié portugués, allí, jugó en Lusitania y Portimonense antes de fichar por el Qarabag en agosto pasado.