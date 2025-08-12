Cargando contenido

Richard Ríos y Jhon Jader Durán se enfrentarán en la Champions League
Richard Ríos y Jhon Jader Durán se enfrentarán en la Champions League.
Champions League
Actualizado:
Mar, 12/08/2025 - 16:59

Richard Ríos Vs Jhon Jader Durán: un colombiano se despedirá de la Champions

Fenerbahçe y Benfica se enfrentarán por un lugar en la Champions League.

Los colombianos Richard Ríos y Jhon Jader Durán afrontarán un momento clave en el inicio de la temporada 2025/2026, después de que se confirmara el enfrentamiento que tendrán Benfica y Fenerbahçe en la última ronda previa de la UEFA Champions League.

Ríos y el Benfica llegaron a esta instancia luego de superar en la tercera fase previa al Niza de Francia con un contundente marcador global de 4-0.

En toda la serie, Richard Ríos fue uno de los jugadores más destacados de las águilas, teniendo en cuenta su movilidad y técnica en el centro de la cancha.

Por otro lado, Fenerbahçe demostró gran categoría y toda la experiencia de su director técnico José Mourinho al superar al Feyenoord de los Países Bajos. 

El equipo turco se impuso con marcador de 5-2 en el duelo de vuelta para un global de 6-4. El colombiano Jhon Jader Durán se destacó al anotar uno de los goles del Fenerbahç.

Fenerbahçe y Benfica se enfrentarán en Champions League

En la última ronda previa de la Champions League, Fenerbahçe y Benfica se enfrenarán en serie de ida y vuelta con un lugar en la fase de la liga.

El perdedor de la llave será desplazado a la UEFA Europa League.

Fuente
Antena 2
En esta nota
Champions League

Champions League

Jhon Jader Durán

Richard Ríos

