Richard Ríos Vs Jhon Jader Durán: un colombiano se despedirá de la Champions

Los colombianos Richard Ríos y Jhon Jader Durán afrontarán un momento clave en el inicio de la temporada 2025/2026, después de que se confirmara el enfrentamiento que tendrán Benfica y Fenerbahçe en la última ronda previa de la UEFA Champions League.

Ríos y el Benfica llegaron a esta instancia luego de superar en la tercera fase previa al Niza de Francia con un contundente marcador global de 4-0.

En toda la serie, Richard Ríos fue uno de los jugadores más destacados de las águilas, teniendo en cuenta su movilidad y técnica en el centro de la cancha.