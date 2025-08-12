Actualizado:
Richard Ríos Vs Jhon Jader Durán: un colombiano se despedirá de la Champions
Fenerbahçe y Benfica se enfrentarán por un lugar en la Champions League.
Los colombianos Richard Ríos y Jhon Jader Durán afrontarán un momento clave en el inicio de la temporada 2025/2026, después de que se confirmara el enfrentamiento que tendrán Benfica y Fenerbahçe en la última ronda previa de la UEFA Champions League.
Ríos y el Benfica llegaron a esta instancia luego de superar en la tercera fase previa al Niza de Francia con un contundente marcador global de 4-0.
En toda la serie, Richard Ríos fue uno de los jugadores más destacados de las águilas, teniendo en cuenta su movilidad y técnica en el centro de la cancha.
Por otro lado, Fenerbahçe demostró gran categoría y toda la experiencia de su director técnico José Mourinho al superar al Feyenoord de los Países Bajos.
El equipo turco se impuso con marcador de 5-2 en el duelo de vuelta para un global de 6-4. El colombiano Jhon Jader Durán se destacó al anotar uno de los goles del Fenerbahç.
Fenerbahçe y Benfica se enfrentarán en Champions League
En la última ronda previa de la Champions League, Fenerbahçe y Benfica se enfrenarán en serie de ida y vuelta con un lugar en la fase de la liga.
El perdedor de la llave será desplazado a la UEFA Europa League.
Fuente
Antena 2