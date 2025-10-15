Roma vs Barcelona EN VIVO, 15 de octubre: hora y canal para ver Champions Femenina

Nueva fecha de la UEFA Champions League que va a gran velocidad. La segunda jornada tendrá un vibrante duelo en la primera fase de la liga. La Roma inició la campaña de una muy mala manera cayendo goleadas con un 6-2 en manos del Real Madrid en España.

Vea también: ¿Se rompió la interna en Ecuador antes del Mundial? Jugador increpó a Beccacece

Por su parte, Barcelona no tuvo piedad en el debut contra el Bayern Múnich. El cuadro bávaro cayó goleadas con un 7-1 en contra en tierras españolas que empiezan a dar de qué hablar, y, como era de esperarse, la ponen como un equipo ideal en la búsqueda del título.

La Roma debe recomponer el resultado que dejaron en la primera fecha que no fue bueno en España. El cuadro romano no la pasó bien y tienen que respetar la casa ante un durísimo rival que, seguramente, estará en las fases finales.

Barcelona, por su parte, deberá seguir por la misma línea en el primer partido disputado en la UEFA Champions League que fue una goleada ante Bayern Múnich. Vale la pena destacar que sumar de a tres con hartos goles será ideal, dado que clasificarán apenas cuatro clubes para la instancia de los cuartos de final. De la quinta a la 12 en la tabla de posiciones, se jugarán los Play-Offs de cuartos de final.

Le puede interesar: Durán vive calvario en Turquía: destapan confesión al borde de lágrimas

A QUÉ HORA Y DÓNDE VER ROMA VS FC BARCELONA ESTE MIÉRCOLES 15 DE OCTUBRE POR LA UEFA CHAMPIONS LEAGUE FEMENINA

El partido entre la Roma vs FC Barcelona por la segunda fecha de UEFA Champions League Femenina en el Stadio Tre Fontane se jugará a las 2 de la tarde, hora de Colombia. El juego se podrá ver a través de ESPN y Disney +.

MÁS HORARIOS DEL PARTIDO ROMA VS FC BARCELONA

Colombia, Ecuador y Perú: 2:00 P.M.

México: 1:00 P.M.

Lea también: Liga BetPlay-II: 5 equipos que ya estarían clasificados a cuadrangulares

Bolivia y Venezuela: 3:00 P.M.

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay: 4:00 P.M.