Salió entre lágrimas; colombiano de selección se lesionó jugando en su club

¿Cómo fue la lesión de Juan David Cabal?

El defensor que ya había sido convocado por Néstor Lorenzo para partidos de Eliminatorias al Mundial 2026, salió caminando con dificultad acompañado del cuerpo médico de la Juventus, entre lágrimas y tomándose uno de sus muslos, lo que indicaría un problema muscular y no una recaída en su rodilla.

Aunque todavía no se sabe la gravedad de la lesión de Cabal, las lágrimas del jugador mientras salía del campo de juego indican que podría perderse los próximos partidos de la Selección Colombia, pues múltiples reportes señalaban que el jugador iba a ser tenido en cuenta por Néstor Lorenzo para los amistosos del 11 y 14 de octubre contra México y Canadá, respectivamente.

El jugador ahora tendrá que entrar nuevamente en proceso de recuperación para tratar esta lesión, una lamentable noticia que para Cabal significa una gran frustración al quedar tanto tiempo fuera para en pocos días volver a ausentarse de las canchas.