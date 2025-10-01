Actualizado:
Salió entre lágrimas; colombiano de selección se lesionó jugando en su club
El futbolista seguramente iba a ser convocado para los amistosos de octubre.
En el marco de la fecha 2 en la presente UEFA Champions League, la Juventus visitaba territorio español para enfrentar al Villarreal, duelo donde el colombiano Juan David Cabal fue inicialista, pero tuvo que abandonar el campo de juego como consecuencia de una lesión.
El defensor vallecaucano de apenas 24 años, quien hace poco había regresado de una dura lesión de ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda, la cual lo tuvo marginado por alrededor de 10 meses, se retiró entre lágrimas de la cancha cuando transcurría el minuto 16 del partido.
¿Cómo fue la lesión de Juan David Cabal?
El defensor que ya había sido convocado por Néstor Lorenzo para partidos de Eliminatorias al Mundial 2026, salió caminando con dificultad acompañado del cuerpo médico de la Juventus, entre lágrimas y tomándose uno de sus muslos, lo que indicaría un problema muscular y no una recaída en su rodilla.
Aunque todavía no se sabe la gravedad de la lesión de Cabal, las lágrimas del jugador mientras salía del campo de juego indican que podría perderse los próximos partidos de la Selección Colombia, pues múltiples reportes señalaban que el jugador iba a ser tenido en cuenta por Néstor Lorenzo para los amistosos del 11 y 14 de octubre contra México y Canadá, respectivamente.
El jugador ahora tendrá que entrar nuevamente en proceso de recuperación para tratar esta lesión, una lamentable noticia que para Cabal significa una gran frustración al quedar tanto tiempo fuera para en pocos días volver a ausentarse de las canchas.
🚨 Sale lesionado al 16’ y entre lágrimas Juan David Cabal en el partido en que #Juventus visita a #Villarreal. El colombiano iba a ser llamado por Néstor Lorenzo para la convocatoria de septiembre. 🇨🇴— Pipe Sierra (@PSierraR) October 1, 2025
👀 El lateral se tocó el muslo, así que podría ser un tema muscular pic.twitter.com/fAr96hO978
Cabal venía de anotar gol con Juventus
El futbolista que surgió en las categorías inferiores de Atlético Nacional venía de anotar su primer gol con el equipo del que ha confesado ser hincha, ingresando en el segundo tiempo del partido contra Atalanta y dándole el empate a “La Vecchia Signora" en el duelo por la fecha 5 de la Serie A de Italia.
