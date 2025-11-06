Se terminó una nueva fecha de Champions: Así van los colombianos

Se terminó la primera mitad de la fase de liga de la Champions League dejando tres equipos empatados en puntos en el primer lugar, Bayern Múnich, Arsenal e Inter han ganado 4 de 4 y con puntaje perfecto se alejan de sus perseguidores, además los sorpresivos resultados de equipos como Liverpool o Barcelona han hecho de estas primeras fechas algo completamente impredecible.

Por su lado, los colombianos han figurado en varios de los equipos, pero sus resultados son muy distintos unos de otros.