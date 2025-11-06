Actualizado:
Jue, 06/11/2025 - 07:52
Se terminó una nueva fecha de Champions: Así van los colombianos
Terminada la cuarta fecha de Champions League el rendimiento de los colombianos es muy variado.
Se terminó la primera mitad de la fase de liga de la Champions League dejando tres equipos empatados en puntos en el primer lugar, Bayern Múnich, Arsenal e Inter han ganado 4 de 4 y con puntaje perfecto se alejan de sus perseguidores, además los sorpresivos resultados de equipos como Liverpool o Barcelona han hecho de estas primeras fechas algo completamente impredecible.
Por su lado, los colombianos han figurado en varios de los equipos, pero sus resultados son muy distintos unos de otros.
Así le ha ido a los colombianos
Son varios los colombianos presentes en esta edición de la Champions, pero no son todos los que han logrado disfrutar, algunos por pocos minutos, otros por el bajo rendimiento de sus equipos.
- Richard Ríos: El volante recién llegado a Europa no ha logrado consolidarse del todo en el Benfica, si bien juega la mayoría por no decir todos los minutos, el equipo no ha logrado engranar y por ende no ha logrado sumar ni un solo punto en lo que va de torneo.
- Kevin Medina: Seguramente el colombiano menos conocido de esta lista, el defensor que está debutando en Champions juega en el Qarabag, equipo que viene siendo sorpresa acumulando dos victorias, un empate y una sola derrota, donde el colombiano ha sido inicialista todos los partidos y viene siendo figura.
- Juan David Cabal: El defensor colombiano que venía de recuperarse de una fuerte lesión de rodilla solo ha pudo disputar 16 minutos y se volvió a lesionar por lo que no ha podido tener continuidad, además su equipo, la Juventus, no ha conseguido los resultados que quizás se ha merecido, de 4 partidos lleva 3 empates y una derrota.
Además de los tres de rendimiento más discreto, hay 3 colombianos que lo están haciendo realmente bien en sus equipos.
- Luis Javier Suárez: El delantero colombiano parece haber encontrado su lugar en el mundo, está viviendo su mejor temporada en cuanto a números en la élite europea, consiguiendo su primer gol en la competición.
- Davinson Sánchez: El defensor se ha convertido en una ficha fija en el Galatasaray, ha jugado todos los partidos y se ha consolidado como el mejor defensor colombiano del momento.
- Luis Díaz: El extremos es sin duda alguna el mejor colombiano del momento y así lo ha demostrado en esta edición de Champions, siendo un fijo en el Bayern y aportando con goles se ha ganado el corazón de los aficionados del conjunto bávaro y el reconocimiento del público general.
¿Qué viene para Colombia y sus jugadores en la Champions?
El punto más positivo es el de Luis Díaz, quien está escribiendo historia para Colombia en la Champions. Su rendimiento lo deja entre los más destacados del continente y le abre la puerta a más protagonismo. En el caso de Suárez y Davinson Sánchez, la clave será aprovechar la continuidad para afianzarse y proyectarse hacia la Copa del Mundo 2026. Por el otro lado, Ríos y Cabal necesitan revertir sus momentos para que su inclusión en el proceso nacional siga siendo justificable.
El panorama tiene luces y sombras, pero los colombianos ya dejaron huella en Europa esta temporada. Este segundo tramo de la fase de grupos será crucial para definir qué jugadores ganan impulso y cuáles quedan rezagados.
Antena 2