Sevilla vs Borussia Dortmund: dónde ver el partido ONLINE EN VIVO

El Borussia Dortmund se entrenó en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán en vísperas de la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones frente al Sevilla, en una sesión en la que el técnico alemán, Edin Terzic arengó a su gente para buscar una reacción tras su mala racha de resultados.

SEVILLA VS BORUSSI DORTMUND: HORA, CANAL Y CÓMO VER EL PARTIDO POR INTERNET EN ARGENTINA, COLOMBIA, MÉXICO

Para quienes están en Sudamérica, el compromiso Sevilla vs Borussia Dortmund se puede ver en FOX Play Sur, Fox Sports Cono Sur, Fox Sports. En España, Movistar+, Movistar Liga de Campeones, Mitele Plus. En Estados Unidos transmite TUDN.com, Galavision, Univision NOW, TUDNxtra, ZonaFutbol, TUDN App, CBS All Access y En México lo hace ESPN2 Norte, ESPN Play Norte.

España: 9:00 pm

Colombia: 3:00 pm

Argentina: 5:00 pm

México: 2:00 pm

Estados Unidos: 3:00 pm (este), 12:00 pm (pacífico)



Terzic, de 38 años y que ya sabe que no seguirá al final de temporada en el banquillo del equipo de la cuenca del Rin-Ruhr al haber trascendido que en junio le sustituirá Marco Rose, ahora en el Monchengladbach, dirigió un entrenamiento vespertino en el feudo sevillista horas después de que la expedición germana aterrizara en la ciudad.



Nada más saltar al césped del Sánchez-Pizjuán, un escenario que ya conoce el Dortmund tras su visita en la fase de grupos de la Liga Europa 2010-11, el preparador renano congregó a sus jugadores en una zona del campo y mantuvo una charla de más de cinco minutos con ellos, en la que presumiblemente incidiría en enardecer los ánimos de su plantilla ante esta trascendental cita contra el Sevilla.



La gran figura del conjunto amarillo, el noruego Erling Haaland, con 23 tantos en 23 partidos esta temporada, se incorporó con un poco de retraso a la charla, procedente de los vestuarios del estadio sevillista, aunque pudo seguir las palabras de aliento de su técnico, que concluyeron con un aplauso de la plantilla, como es habitual en estas situaciones.



Los futbolistas del Dortmund volvieron a familiarizarse con el balón de la Liga de Campeones, después de su último partido en este torneo el pasado 8 de diciembre con su triunfo ante el Zenit (1-2) en San Petersburgo (Rusia), e hicieron las típicas carreras para desentumecer los músculos y diversos ejercicios durante el periodo abierto a la prensa.



En vísperas de este primer asalto en los octavos de la 'Champions', el Borussia Dortmund se ejercitó en el escenario del partido, un campo del que no guarda buenos recuerdos, pues ya lo visitó en la última jornada de la fase de grupos de la Liga Europa 2010-11 y su empate a dos no le sirvió para clasificarse para la siguiente ronda.