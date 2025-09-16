Show en Turín: Borussia Dortmund empató 4-4 con Juventus en el inicio de la Champions

Las emociones se hicieron esperar

Tras un primer tiempo realmente aburrido en el que los equipos parecían estar estudiándose el partido se fue al entretiempo con un 0-0 en el marcador. En el segundo tiempo en cambio las emociones no se hicieron esperar, nada más empezar la segunda parte Adeyemi puso en ventaja al visitante y de ahí en adelante empezó una ráfaga de goles, Yildiz lo empató con un golazo para la Juve, pero en la siguiente jugada el Dortmund volvió a ponerse en ventaja con gol de Nmecha, prácticamente con la misma velocidad del anterior Vlahovic volvió a poner el empate en el marcador y en el 74 Couto puso diferencia nuevamente en el marcador para el Borussia.

En el minuto 83 se vivió un momento curioso en el que, tras señalar un penal a favor del Borussia Dortmund, los mismos jugadores empezaron a discutir en pleno campo decidiendo quién tiraría la pena máxima, finalmente el cobrador fue Bensebaini tras orden del técnico, el jugador marcaría el penal para poner el 4-2 y todo terminaría en un curioso momento. Ya en tiempo de descuento Vlahovic marcó su doblete firmando el 4-3 poniendo a su equipo a solo un gol del empate, gol que llegaría al marcador en el 90+6 con un cabezazo de Kelly y sellando lo que sería un segundo tiempo de película.

El colombiano Cabal no sumó minutos en el equipo italiano.