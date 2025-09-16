Show en Turín: Borussia Dortmund empató 4-4 con Juventus en el inicio de la Champions
Primer partido para Juve y Dortmund en Champions deja a un empate histórico en el inicio de Champions.
Borussia Dortmund y Juventus se enfrentaron en el primer partido de esta edición de Champions para ambos. En Italia la Juve recibió al Dortmund en un partido que prometía emociones por la manera de jugar de ambos equipos.
En Turín con varias novedades con lo que tiene que ver con la temporada pasada la Juve recibía a un Dortmund que busca mejorar lo hecho en la campaña anterior en la que salió eliminada en cuartos de final por el Barcelona.
Las emociones se hicieron esperar
Tras un primer tiempo realmente aburrido en el que los equipos parecían estar estudiándose el partido se fue al entretiempo con un 0-0 en el marcador. En el segundo tiempo en cambio las emociones no se hicieron esperar, nada más empezar la segunda parte Adeyemi puso en ventaja al visitante y de ahí en adelante empezó una ráfaga de goles, Yildiz lo empató con un golazo para la Juve, pero en la siguiente jugada el Dortmund volvió a ponerse en ventaja con gol de Nmecha, prácticamente con la misma velocidad del anterior Vlahovic volvió a poner el empate en el marcador y en el 74 Couto puso diferencia nuevamente en el marcador para el Borussia.
En el minuto 83 se vivió un momento curioso en el que, tras señalar un penal a favor del Borussia Dortmund, los mismos jugadores empezaron a discutir en pleno campo decidiendo quién tiraría la pena máxima, finalmente el cobrador fue Bensebaini tras orden del técnico, el jugador marcaría el penal para poner el 4-2 y todo terminaría en un curioso momento. Ya en tiempo de descuento Vlahovic marcó su doblete firmando el 4-3 poniendo a su equipo a solo un gol del empate, gol que llegaría al marcador en el 90+6 con un cabezazo de Kelly y sellando lo que sería un segundo tiempo de película.
El colombiano Cabal no sumó minutos en el equipo italiano.
Estos serán los próximos partidos de ambos equipos
Después del choque entre Juventus y Borussia Dortmund por la Jornada 1 de la fase de liga de la Champions, el Dortmund volverá a jugar en casa contra Athletic Club el 1 de octubre de 2025, seguido por un duelo fuera de casa ante el FC København el 21 de octubre. Por su parte, la Juventus tiene programado un partido de visitante contra Villarreal también el 1 de octubre de 2025; después, en octubre continuará enfrentándose a Real Madrid el 22 de octubre.