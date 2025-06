Simeone tras aclaración por el penal de Julián Álvarez: "Nos sentimos ultrajados, violentados..."

"Yo en ese momento caminaba, porque no estaba viendo los tiros de penal. Cuando veo que hace el gol, digo gol y de repente veo que no, pregunto qué pasó, porque no había visto la situación, y me cuentan que tocó dos veces la pelota. Cuando me lo dicen, digo 'bueno, sí habrá tocado dos veces la pelota'...", repasó.

"Y cuando vas a ver el partido ya terminado y la pelota no la tocó, es duro, porque hay mucho trabajo a partir de una situación puntual tan importante para desarrollar cómo la desarrollaron y para transitarla cómo la transitaron. No era un penal más. Era un penal de un pase a cuartos de final", reclamó Simeone sobre aquel hecho, sucedido el pasado 12 de marzo en la tanda de penaltis tras igualar con un 1-0 en el Metropolitano la derrota de la ida por 2-1 en el Bernabéu.

"Nosotros habíamos hecho una 'Champions' muy buena este año", continuó el técnico, que insistió en la "bronca" que supuso aquel penalti invalidado al atacante argentino, que supuso la eliminación del Atlético.