Sporting de Lisboa vs Brujas EN VIVO hora y canal para ver Champions

El Sporting de Lisboa de Luis Suárez enfrenta al Club Brujas por la quinta fecha de la fase de liga de esta edición de la Champions League en un partido en el que ambos equipos necesitan sumar para entrar a la pelea por los ocho mejores.

El Sporting que viene de igualar a 1 con la Juventus está en posición número 14 de la tabla de la Champions, igualado con equipos como el Barcelona con un partido menos, sin embargo, de conseguir la victoria podría escalar varias posiciones metiéndose al grupo de los ocho clasificados directo a octavos de final.

El Brujas por su parte, viene de jugar un partidazo frente al Barcelona en donde se les escapó la victoria para dejar el 3-3 final, el equipo belga está en la posición número 26, afuera de cualquier clasificación pero muy cerca de meterse en zona de playoffs, una victoria resultaría fundamental.