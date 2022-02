Sporting Lisboa Vs Manchester City: cómo y dónde ver el partido ONLINE EN VIVO

Con la presión de cada año, el Manchester City comienza las eliminatorias de la Liga de Campeones en un escenario amable para avanzar como Lisboa, donde se medirá a un Sporting de Portugal que, a priori, está muy lejos del nivel del equipo que dirige el español Pep Guardiola.

SPORTING LISBOA VS. MANCHESTER CITY: HORA, CANAL Y CÓMO VER EL PARTIDO POR INTERNET

Para quienes están en Colombia, el partido Sporting Vs. Manchester City se puede ver en ESPN2 Andina, Star+. En el resto de Sudamérica ESPN Play Sur, ESPN Sur. En Estados Unidos lo puede ver por ESPN+. En México lo ve por ESPN Play Norte, ESPN2 Norte. En España por Movistar+, Movistar Liga de Campeones.



Argentina: 5:00 pm

Colombia: 3:00 Pm

Estados Unidos: 3:00 pm (este), 12:00 Pm (pacífico)



Porque cuesta encontrar en Europa un equipo más en forma que el Manchester City. Guardiola lo ha llevado a encadenar doce victorias consecutivas en la Premier League y a dominarla con nueve puntos de ventaja respecto al segundo clasificado. Defensivamente, es el mejor equipo de Inglaterra y solo ha encajado dos goles en sus últimos cinco partidos.



Cada año que pasa Guardiola afina un poco más la máquina, siempre con la intención de arrasar en Inglaterra y conquistar de una vez por todas Europa. Ni siquiera la ausencia de un 'nueve' puro ha trastocado el camino del City, que es el equipo más goleador del país, empatado con el Liverpool, y que ha sabido encontrar soluciones de cara al gol en futbolistas como Phil Foden, Raheem Sterling, Riyad Mahrez y Bernardo Silva, el jugador más en forma del año.



Guardiola no podrá contar para el partido con Kyle Walker, que se perderá la ida y la vuelta por sanción, ni con Gabriel Jesús y Jack Grealish, que se perdieron la victoria por 0-4 contra el Norwich City por lesión y tampoco podrán viajar a Lisboa.



Quizás el único lunar del equipo esta temporada haya sido su nivel fuera de casa en la Liga de Campeones, ya que ha perdido dos de los tres partidos jugados. Cayó contra el Paris Saint Germain de Leo Messi, aunque dando una gran imagen, y contra el RB Leipzig, ya sin nada en juego en el grupo, y goleó al débil Brujas por 1-5 en Bélgica.



El Sporting llega a la 'Champions' con los ánimos caldeados después del último partido de la Liga Portugal, un clásico contra el Porto que acabó en empate tras una tangana entre jugadores, entrenadores y dirigentes y cinco tarjetas rojas.



Los 'leones' aparcan ahora la lucha por el título nacional que ya se llevaron el año pasado -están a seis puntos del Porto- para centrarse en los octavos de la Liga de Campeones, a los que llegaron tras apear a Borussia Dortmund y Besiktas en el grupo C.



El técnico Rúben Amorim tiene a todos los jugadores disponibles después de recuperar a Pedro Goncalves 'Pote', que se quedó fuera del partido contra los 'dragones'.



Pero los ojos estarán puestos sobre todo en el lateral español Pedro Porro, que juega en el Sporting cedido precisamente por el Manchester City, aunque ya está cerrado que se convertirá definitivamente en 'león' a final de temporada.



Sobre el césped estarán sus compatriotas Antonio Adán, bajo los palos, y Pablo Sarabia, en la línea de ataque, dos piezas claves en este Sporting.



En el ataque de los verdiblancos acompañarán a Sarabia Pote y Paulinho, máximo goleador del equipo en Liga.