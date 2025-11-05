Tabla de posiciones de la Champions League tras la fecha 4

La Champions League 2025-26 avanza, pues ya se han disputado cuatro jornadas en la fase de liga. El torneo europeo empieza a perfilar a sus principales candidatos, con algunos equipos ya encaminados hacia los octavos de final, mientras otros comienzan a despedirse de sus aspiraciones continentales.

Bayern Múnich, con el colombiano Luis Díaz como protagonista, lidera la clasificación con puntaje perfecto (12 puntos en cuatro partidos). En la misma línea están Arsenal e Inter de Milán, que también han ganado todos sus encuentros y se consolidan como los equipos más sólidos del certamen.

En el grupo de los que buscan asegurar la clasificación directa también aparecen Manchester City, PSG, Newcastle, Real Madrid y Liverpool, todos con campañas destacadas y un juego ofensivo que los mantiene entre los ocho mejores del torneo.

Por su parte, en zona de playoffs hacia octavos de final se encuentran clubes como el Galatasaray de Davinson Sánchez, Barcelona, Chelsea, Atlético de Madrid, PSV y el Sporting de Lisboa de Luis Javier Suárez, quienes siguen dependiendo de sí mismos para avanzar a la fase definitiva.