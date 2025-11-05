Actualizado:
Tabla de posiciones de la Champions League tras la fecha 4
Hay tres equipos con puntaje perfecto y otros dos sin puntos hasta entonces.
La Champions League 2025-26 avanza, pues ya se han disputado cuatro jornadas en la fase de liga. El torneo europeo empieza a perfilar a sus principales candidatos, con algunos equipos ya encaminados hacia los octavos de final, mientras otros comienzan a despedirse de sus aspiraciones continentales.
Bayern Múnich, con el colombiano Luis Díaz como protagonista, lidera la clasificación con puntaje perfecto (12 puntos en cuatro partidos). En la misma línea están Arsenal e Inter de Milán, que también han ganado todos sus encuentros y se consolidan como los equipos más sólidos del certamen.
En el grupo de los que buscan asegurar la clasificación directa también aparecen Manchester City, PSG, Newcastle, Real Madrid y Liverpool, todos con campañas destacadas y un juego ofensivo que los mantiene entre los ocho mejores del torneo.
Por su parte, en zona de playoffs hacia octavos de final se encuentran clubes como el Galatasaray de Davinson Sánchez, Barcelona, Chelsea, Atlético de Madrid, PSV y el Sporting de Lisboa de Luis Javier Suárez, quienes siguen dependiendo de sí mismos para avanzar a la fase definitiva.
En el otro extremo de la tabla, Marsella, Juventus, Athletic de Bilbao, Benfica y Ajax aparecen prácticamente eliminados. Los portugueses -donde milita Richard Ríos- y el conjunto neerlandés, , son los únicos equipos que aún no han sumado puntos en la competencia.
Champions League: así va la tabla de posiciones luego de la fecha 4
1. Bayern - 12 pts
2. Arsenal - 12 pts
3. Inter - 12 pts
4. Manchester City - 10 pts
5. PSG - 9 pts
6. Newcastle - 9 pts
7. Real Madrid - 9 pts
8. Liverpool - 9 pts
9. Galatasaray - 9 pts
10. Tottenham - 8 pts
11. Barcelona - 7 pts
12. Chelsea - 7 pts
13. Sporting Lisboa - 7 pts
14. Dortmund - 7 pts
15. Qarabag - 7 pts
16. Atalanta - 7 pts
17. Atlético Madrid - 6 pts
18. PSV - 5 pts
19. Mónaco - 5 pts
20. Pafos - 5 pts
21. Leverkusen - 5 pts
22. Brujas - 4 pts
23. Frankfurt - 4 pts
24. Napoli - 4 pts
25. Olympique Marsella - 3 pts
26. Juventus - 3 pts
27. Athletic de Bilbao - 3 pts
28. Unión Saint Gilloise - 3 pts
29. Bodo/Glimt - 3 pts
30. Sparta Praga - 2 pts
31. Olympiacos - 2 pts
32. Villarreal - 1 pt
33. Copenhague - 1 pt
34. Kairat - 1 pt
35. Benfica - 0 pts
36. Ajax - 0 pts
