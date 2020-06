Técnico de Atalanta estalló contra las críticas por su covid-19 positivo en la Champions

El entrenador del Atalanta de Bérgamo, Gian Piero Gasperini, criticado por el Valencia tras dar a entender que ya estaba enfermo del COVID-19 cuando ambos equipos se enfrentaron el 10 de marzo, se defendió este jueves y denunció una "polémica insultante".

"Es una polémica que considero realmente muy insultante. Yo sé que respeté los protocolos", declaró Gasperini este jueves a la cadena Sky Sport.

Lea también: ¿Ahora sí? Wuilker Faríñez dejaría Millonarios; la oferta llegó desde Europa

"En ese periodo no me encontraba bien, pero no tuve ni fiebre ni problemas pulmonares de ningún tipo. Cuando salimos de Bérgamo estaba bien, por lo que pienso que pasó en ese momento. Pero esta polémica es insultante y desagradable", añadió.

En una entrevista a la Gazzetta dello Sport publicada el domingo, Gasperini dio a entender que sufría del COVID-19 cuando ambos equipos disputaron en Valencia el partido de vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones.

"La víspera del partido en Valencia estuve. La tarde antes del partido, todavía peor. No tenía buena cara en el banquillo", explicó el italiano a La Gazzetta dello Sport.

De interés: Las cifras que habrían generado discordia entre América de Cali y Guimaraes

El Atalanta derrotó 4-3 y eliminó al Valencia, clasificándose por primera vez en su historia a los cuartos de final de la 'Champions'.

"Fue el 10 de marzo. Las dos noches siguientes en Zingonia (centro de entrenamiento del Atalanta) casi no dormí. No tenía fiebre pero me sentía exhausto, como si tuviera 40 de fiebre", explicó Gasperini, de 62 años.

Gasperini no fue hospitalizado ni se hizo el test de detección del nuevo coronavirus hasta hace 10 días, que confirmó que había sufrido el COVID-19.

Tras las declaraciones del técnico, el Valencia publicó un comunicado para denunciar que, con su actitud, Gasperini puso "en riesgo a numerosas personas durante su viaje y estancia en Valencia".

Bérgamo, en Lombardía, es una de las ciudades más afectadas por la epidemia del nuevo coronavirus, que ha provocado casi 34.000 muertos en Italia. En España, más de 27.000 víctimas fallecieron por el virus