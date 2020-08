Técnico de Bayern Munich: "Messi es el mejor jugador de la última década"

El entrenador del Bayern Múnich, Hansi Flick, califico este jueves al delantero argentino del Barcelona Lionel Messi como el mejor jugador de la última década y no quiso compararlo con el polaco Robert Lewandowski, pese a que elogió la calidad de éste y la importancia que tiene para el club bávaro.



"Los dos jugadores no pueden compararse", dijo para responder a una pregunta al respecto en la rueda de prensa previa al partido de cuartos de final de la Liga de Campeones. "Robert Lewandowski es un jugador de clase mundial. Como delantero nos garantiza goles, y prepara goles. Messi ha sido en los últimos años el mejor del mundo. Es un jugador excepcional como no ha habido nunca", añadió.

Sin embargo, Flick subrayó que el Bayern no juega contra Messi, sino contra el Barcelona, y destacó la calidad de otros jugadores como el uruguayo Luis Suárez, Sergio Busquets, Gerard Piqué, "y un gran portero como (el alemán) Marc-André ter Stegen".



"Tenemos gran respeto por el Barcelona porque ha dominado el fútbol durante años. Muchos entrenadores y muchos equipos se han inspirado en su fútbol. La Masía es un ejemplo de formación. Tiene grandes jugadores, además de Messi", dijo.

Con respecto a cómo controlar a Messi dijo que naturalmente había desarrollado un plan sobre el que no iba a entrar en detalles, pero dijo que la clave es jugar ante él como equipo para ponerlo bajo presión. Interrogado acerca de si el de este viernes es un partido especial para Thiago Alcántara por jugar ante su antiguo equipo y por estar jugando probablemente sus últimos partidos con el Bayern, Flick dijo que el compromiso era especial para todos.



"Ahora la concentración está dirigida sólo a este partido. Lo que venga después no importa. No sólo para Thiago es un partido especial, sino para todos nosotros. Medirte con los mejores es lo que de hace crecer como equipo", dijo.