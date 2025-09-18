Cargando contenido

Erling Haaland
AFP
Champions League
Actualizado:
Jue, 18/09/2025 - 17:32

Tiembla Crisitano: Haaland rompió con otra estadística en Champions

Haaland rompió una nueva marca en su debut en esta edición de la Champions League.

El Manchester City consiguió hoy la victoria en su primer encuentro de esta edición de la Champions frente al Napoli, en lo que fue el reencuentro de Kevin De Bruyne con su vieja fanaticada.  

Sin embargo, lo que sería algo especial para el belga terminaría al minuto 26 cuando fue reemplazado por la tempranera expulsión de uno de sus compañeros, pero quien se llevó todos los reflectores fue Erling Haaland, quien se convirtió en el jugador que menos partidos ha necesitado para llegar a los 50 goles en Champions. 

Lea también
Image
Así podrá ver en vivo este 28 de agosto el sorteo de la Champions League 2025/26

Adiós a las bajas clave: la UEFA lanza cambio histórico en la Champions

Ver más

A Cristiano le tomó 91 partidos 

Cristiano Ronaldo tiene el récord de goles en la Champions, con 140 es el máximo goleador histórico de la competición, pero llegan las nuevas generaciones y si siguen a este ritmo podrían desbancarlo del trono. 

Haaland con su gol frente al Napoli se convirtió en el jugador con menos partidos en llegar a los 50 goles y es que lo consiguió a un ritmo goleador histórico, le tomó solamente 49 partidos llegar a esta cifra promediando poco más de un gol por partido. El noruego con paso en el Dortmund y que ahora cumple su tercera temporada con el City ha demostrado ser una máquina de hacer goles, ya consiguió empatar el récord de más goles en una temporada de Premier y ahora logra convertirse en el jugador que menos partidos necesitó para los 50 en Champions. 

Las comparaciones resultan hasta inquietantes ya que jugadores como Cristiano quien necesitó 91 partidos, Messi necesitó 66, Lewandowski 77 y Mbappé 79. El ritmo goleador del noruego es abismal y deja ver que si los equipos en los que juegue y las lesiones se lo permiten llegará con facilidad a la cifra del portugués.  

Lea también
Image
Manchester City suma sus primeros tres puntos en Champions

Manchester City vuelve a la victoria en la Champions sobre Napoli

Ver más

Así es la fase de grupos del City 

Tras la victoria 2-0 del Manchester City sobre el Napoli el equipo citadino enfrentará de visitante a Monaco y Villarreal, para después recibir a Dortmund y Leverkusen en el Etihad, cerrará el año visitando al Real Madrid y para el inicio del próximo jugará sus últimos dos partidos enfrentando a Bodo Glimt y Galatasaray

 

Fuente
Antena 2
Siga a Antena 2 en Google News
En esta nota
Imagen

Erling Haaland

Imagen
Manchester City

Manchester City

Imagen
Champions League

Champions League

Imagen
Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo

Cargando más contenidos

Fin del contenido