Tiembla Crisitano: Haaland rompió con otra estadística en Champions

A Cristiano le tomó 91 partidos

Cristiano Ronaldo tiene el récord de goles en la Champions, con 140 es el máximo goleador histórico de la competición, pero llegan las nuevas generaciones y si siguen a este ritmo podrían desbancarlo del trono.

Haaland con su gol frente al Napoli se convirtió en el jugador con menos partidos en llegar a los 50 goles y es que lo consiguió a un ritmo goleador histórico, le tomó solamente 49 partidos llegar a esta cifra promediando poco más de un gol por partido. El noruego con paso en el Dortmund y que ahora cumple su tercera temporada con el City ha demostrado ser una máquina de hacer goles, ya consiguió empatar el récord de más goles en una temporada de Premier y ahora logra convertirse en el jugador que menos partidos necesitó para los 50 en Champions.

Las comparaciones resultan hasta inquietantes ya que jugadores como Cristiano quien necesitó 91 partidos, Messi necesitó 66, Lewandowski 77 y Mbappé 79. El ritmo goleador del noruego es abismal y deja ver que si los equipos en los que juegue y las lesiones se lo permiten llegará con facilidad a la cifra del portugués.