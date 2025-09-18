Actualizado:
Jue, 18/09/2025 - 17:32
Tiembla Crisitano: Haaland rompió con otra estadística en Champions
Haaland rompió una nueva marca en su debut en esta edición de la Champions League.
El Manchester City consiguió hoy la victoria en su primer encuentro de esta edición de la Champions frente al Napoli, en lo que fue el reencuentro de Kevin De Bruyne con su vieja fanaticada.
Sin embargo, lo que sería algo especial para el belga terminaría al minuto 26 cuando fue reemplazado por la tempranera expulsión de uno de sus compañeros, pero quien se llevó todos los reflectores fue Erling Haaland, quien se convirtió en el jugador que menos partidos ha necesitado para llegar a los 50 goles en Champions.
A Cristiano le tomó 91 partidos
Cristiano Ronaldo tiene el récord de goles en la Champions, con 140 es el máximo goleador histórico de la competición, pero llegan las nuevas generaciones y si siguen a este ritmo podrían desbancarlo del trono.
Haaland con su gol frente al Napoli se convirtió en el jugador con menos partidos en llegar a los 50 goles y es que lo consiguió a un ritmo goleador histórico, le tomó solamente 49 partidos llegar a esta cifra promediando poco más de un gol por partido. El noruego con paso en el Dortmund y que ahora cumple su tercera temporada con el City ha demostrado ser una máquina de hacer goles, ya consiguió empatar el récord de más goles en una temporada de Premier y ahora logra convertirse en el jugador que menos partidos necesitó para los 50 en Champions.
Las comparaciones resultan hasta inquietantes ya que jugadores como Cristiano quien necesitó 91 partidos, Messi necesitó 66, Lewandowski 77 y Mbappé 79. El ritmo goleador del noruego es abismal y deja ver que si los equipos en los que juegue y las lesiones se lo permiten llegará con facilidad a la cifra del portugués.
Así es la fase de grupos del City
Tras la victoria 2-0 del Manchester City sobre el Napoli el equipo citadino enfrentará de visitante a Monaco y Villarreal, para después recibir a Dortmund y Leverkusen en el Etihad, cerrará el año visitando al Real Madrid y para el inicio del próximo jugará sus últimos dos partidos enfrentando a Bodo Glimt y Galatasaray.
Fuente
Antena 2