¿Titular o suplente? Muriel y su papel en el partido ante el Real Madrid

Atalanta sueña en grande y enfrenta este miércoles por la ida de los octavos de final a un Real Madrid, actual campeón del fútbol español, que llega con varias bajas. Sin embargo, el cuadro italiano que jugar ante los blancos en Champions siempre será complicado.

Así lo dejó ver el colombiano Luis Fernando Muriel. El oriundo de Santo Tomás sueña en grande y tiene muchas ilusiones con revalidar su momento en este compromiso, por eso admite que lo más importante es trabajar en pro del equipo sin importar que sea titular o no.

Mire acá: Gasperini explica por qué Muriel se convirtió en un "jugador top" esta temporada

"Siempre trato de ayudar al equipo. No cambia nada si entro 20 minutos o juego de titular", aseguró en rueda de prensa el atacante. Incluso, nombró varias de las variantes tácticas que tiene el club en el frente ofensivo.

Nuestro juego tiene una fuerte identidad, pero el entrenador no nos obliga a hacer una sola cosa, tenemos libertad de tomar decisiones en el frente de ataque. Hemos marcado muchos goles con acciones personales de jugadores como Ilicic, Duván. Siempre que existe la posibilidad, haremos tipos de jugadas individuales", indicó.

Por otro lado, sobre el momento que pasa el Real Madrid y la intención de hacer historia en Europa al eliminar a un gigante como la escuadra blanca, Muriel fue prudente al dar su opinión, aunque reafirmó que el sueño de todos es muy grande y no pararán ante ninguna adversidad.

"Hemos visto los últimos partidos de ellos, si bien con las bajas y algún resultado no tan bueno, Real Madrid siempre será el Real Madrid. Nosotros estamos en gran momento, será un partido seguramente muy difícil para los dos. Queremos competir dando todo al máximo. Creo que no cambia nada que vengan en un mal momento en liga, pero creo que en los últimos partidos han ganado. Por historia, en Champions siempre hacen buenos partidos y no nos podemos confiar", analizó.

Por último, el artillero de la Selección Colombia habló de su papel en el terreno de juego, pues no es solo para anotar goles, también su función es asistir a los demás compañeros para que sean ellos quienes anoten. Su experiencia en el fútbol italiano cada vez más ayuda a que saque provecho en la cancha con varias funciones que le pide Gasperini.

Puede ver: En Italia se ilusionan con Muriel antes del Atalanta vs Real Madrid

"Creo que en toda mi carrera he hecho muchas asistencias, también recuerdo la última temporada en Génova con la Sampdoria. No recuerdo cuántas asistencias hice, pero fueron muchas. Incluso en el Udine hice 5 o 6. Jugando con libertad siempre y con otro delantero puedo aportar más, luego tenemos muchos jugadores que llegan al área de penalti, siempre hay una oportunidad para hacerlo", concluyó.