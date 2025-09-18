Tras el doblete de Rashford: Quién fue el último inglés en marcar con el Barcelona
Marcus Rashford fue uno de los protagonistas en la victoria del Barcelona frente al Newcastle.
El Barcelona jugó hoy frente a Newcastle en el primer partido de esta edición de la Champions para ambos equipos, en un partido en el que el equipo catalán se impuso 2-1 sobre el inglés la gran figura del partido fue Marcus Rashford.
El jugador que todavía le pertenece al Manchester United marcó sus primeros goles para el Barcelona en su debut en Champions con su nuevo equipo, convirtió los dos goles con los que el equipo sacó adelante un partido muy complicado frente a las hurracas.
¿Hace cuantos años no marcaba más de un gol un inglés con el Barça?
Tras los dos goles de Marcus recordamos cual fue el último jugador inglés que logró marcar más de un gol con el futbol club Barcelona. Fue ya hace varios años cuando Gary Lineker era el delantero estelar en el once del equipo blaugrana.
El delantero inglés es muy recordado por su histórico Hat Trick frente al Real Madrid, el delantero marcó los tres goles del equipo catalán en la victoria 3-2 sobre su clásico rival en el Camp Nou en la temporada 86/87. El recordado delantero inglés con paso por el Barcelona, Leicester, Everton y Tottenham fue el último jugador inglés en lograr anotar más de dos goles con los blaugranas.
Marcus Rashford el héroe de hoy
El inglés decidió venir gratis al Barcelona alegando que era el equipo de sus sueños, está cedido buscándose una oportunidad en el equipo para poder quedarse, se bajó el sueldo para poder ser inscrito y hoy fue el héroe del Barcelona.
Con sus dos goles, el segundo un golazo desde afuera del área, el inglés se convirtió en el artífice de la victoria culé que empezó con pie derecho su camino hacia la sexta.