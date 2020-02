Tuchel confía en el regreso de Neymar jugar contra Borussia en la Champions

Thomas Tuchel sabe que la apuesta de PSG, este año, debe ser por el título de la Champions League, una competencia en la que ha sido eliminado en octavos de final durante las últimas tres temporadas y en la que, en esta temporada, enfrentará a Borussia Dortmund buscando romper esa 'maldición' e intentando meterse entre los 16 equipos clasificados a la siguiente fase, algo para lo cual quiere contar con lo mejor de su plantel.

Sin embargo, la situación no parece sencilla, pues más allá del buen nivel en el que se encuentra el Dortmund, que es tercero de la clasificación general de la Bundesliga, el brasilero Neymar no se encuentra en plenitud de condiciones físicas y podría ser una de las bajas para el partido de ida que se disputará en Alemania y en el que los parisinos quieren empezar a marcar una buena ventaja, pensando en la clasificación.

Neymar sufre un problema en sus costillas y, aunque ha entrenado de manera normal con sus compañeros, todavía no se encuentra al 100% por lo que Tuchel esperará hasta última hora. "Su presencia cambia todo. Si juega, su calidad, confianza y habilidad pueden ser decisivos. Si no juega no hay ningún jugador que lo pueda reemplazar", aseguró el técnico alemán que se reencontrará con su anterior club.

"Es absolutamente necesario que juguemos con mucha confianza en su estadio, pues ellos tienen grandes hinchas y son un gran oponente. Si no lo hacemos, no sobreviviremos. Tenemos el espíritu de equipo necesario para levantarnos de situaciones difíciles, adaptarnos a diferentes escenarios y es a es la clave. Si pierdes en los octavos por tres años seguidos y llegas la cuarta vez a la misma instancia, está claro que no se trata de la misma situación", aseguró el alemán.

Posteriormente concluyó: "Cada año tiene su historia particular y tenemos que aceptar esto en el deporte. Existen doctores, quienes se juegan cosas más importantes en su profesión, nosotros somos deportistas y muchas algunas veces se pierde. De pronto, más adelante respiraremos con más tranquilidad. Sin embargo, estamos aquí y es importante que hagamos lo mejor posible".