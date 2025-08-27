UEFA Champions League 2025-26: ¿Cómo y dónde ver el sorteo?

Poco a poco, las emociones de la Liga de Campeones de Europa se acercan. Real Madrid, Barcelona, Manchester City, Liverpool, Inter, Bayern Múnich, PSG, actual campeón de la competencia y entre otros clubes, buscarán iniciar con el pie derecho una nueva edición de la competencia más importante a nivel de clubes europeos.

Y es que, este martes 26 y miércoles 27 de agosto se definieron los últimos siete equipos que compondrán el sorteo y que participarán en la competencia. Se sumaron el Pafos de Chipre, Kairat de Kazajistán, Bodo, Qarabag, Brujas, Benfica y el Copenhague.

El sorteo de la Champions League dejará configurado el primer paso pensando en robarle la corona al Paris Saint-Germain que deberá defenderla como sea. Así como el año pasado, la suerte será definida por un software que elegirá de manera aleatoria los cruces de la primera fase que será una liga entre los 36 clubes. Los primeros ocho clasificarán de manera directa a los octavos de final.

Por su parte, del noveno al 24 en la tabla de posiciones, jugarán un Play-Off y quien gane en esa serie clasificará a los octavos de final. Ese será el primer paso para definir a los primeros clasificados a fases finales.

FECHA Y HORARIO DEL SORTEO DE LA CHAMPIONS LEAGUE

Ya con los 36 clubes participantes, el sorteo de la Champions League se va a poner en marcha y no dará esperas justo después de conocer a los equipos restantes por sumarse.

Justamente, este jueves 28 de agosto, a partir de las 12 del mediodía en hora de Colombia se estará conociendo la suerte de los 36 clubes en las ocho fechas de la primera fase que irá desde septiembre de 2025 a enero de 2026. Luego vendrán los Play-Offs y los octavos de final.

El sorteo de la UEFA Champions League en donde aguardan grandes clubes de Europa por conocer la suerte será en Mónaco y se podrá ver a partir de las 12 P.M. en Colombia por la señal de Disney +.

LOS BOMBOS Y CÓMO SERÁ EL SORTEO

Como fue costumbre en la edición pasada, un software definirá los cruces de los clubes que estarán sembrados en cuatro bombos, el sorteo tiene algunas condiciones, pues no habrá duelos entre equipos del mismo país durante estas primeras ocho fechas.

Los bombos están configurados con los siguientes equipos:

Bombo 1: PSG, Real Madrid, Manchester City, Bayern Múnich, Liverpool, Inter de Milan, Chelsea, Borussia Dortmund, Barcelona

Bombo 2: Arsenal, Bayer Leverkusen, Atlético de Madrid, Benfica, Atalanta, Villarreal, Juventus, Eintracht Frankfurt, Club Brujas

Bombo 3: Tottenham, PSV Endhoven, Ajax, Napoli, Sporting CP, Olympiacos, Slavia Praga, Bodo/GLimt, Marsella

Bombo 4: Copenhagen, AS Mónaco, FQ Qarabag, Galatasaray, Union St.-Gilloise, Athletic Club, Newcastle United, Pafos, Kairat Almaty

El software tomará los nombres de cada uno de los 36 equipos para marcar cómo será el orden de las fechas en esta primera fase de la Liga.