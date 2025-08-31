UEFA confirmó el próximo gran reto de Linda Caicedo con Real Madrid; es oficial

El Real Madrid femenino, donde milita la colombiana Linda Caicedo y que dirigido por Pau Quesada, se medirá al Eintracht Fráncfort alemán en la tercera ronda de clasificación de la UEFA CHmapions League Femenina, mientras que el Atlético de Madrid de Víctor Martín se enfrentará al BK Häcken sueco, según determinó el sorteo realizado este domingo en la sede de la UEFA en Nyon (Suiza).

Las merengues, todavía en proceso de adaptación tras múltiples cambios en el equipo, incluyendo el propio entrenador, lo tendrán complicado ante un Eintracht que ya ganó cuatro veces la corona europea (2002, 2006, 2008 y 2015). Su primer reto será a domicilio, el 11 de septiembre, y la vuelta, una semana después, en el estadio Alfredo di Stefano.

