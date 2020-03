Uefa confirmó suspensión de partidos de Real Madrid y Juventus

La Uefa confirmó este jueves la decisión de suspender los partidos que iban a disputar Real Madrid y Juventus, equipos que se encuentran en cuarentena por diferentes situaciones relacionadas con el coronavirus. Los italianos, quienes comunicaron el positivo de Daniele Rugani, se vieron obligadados a tomar la decisión por este motivo, pues el futbolista estuvo en el banco durante el último partido.

Lea también: "Estoy bien", afirma el jugador de la Juventus infectado de coronavirus

De igual manera, Real Madrid sufrió con el tema luego de que un integrante del plantel de baloncesto diera positivo en los exámenes, hecho que obligó a que tanto futbolistas como otros deportistas, quienes comparten instalaciones, también fueran enviados a cuarentena en sus hogares, evitando cualquier riesgo de contagio. Con base en esto, el máximo organismo del fútbol en el 'Viejo Continente' aseguró que los juegos Manchester City vs Real Madrid y Juventus vs Lyon, no se disputarán la próxima semana, tal como estaba planeado.

"Teniendo en cuenta la cuarentena impuesta a jugadores de Juventus y Real Madrid, sus partidos contra Lyon y Manchester City, respectivamente, no se disputarán en las fechas estimadas. Más adelante se tomarán decisiones sobre estos dos partidos y se comunicarán tan pronto como sea posible", aseguró el breve comunicado de la organización sobre estos dos juegos que estaban programados para el martes.

Le puede interesar: Juegos Olímpicos, en riesgo más que nunca por coronavirus

De momento no se sabe qué sucederá con los partidos que se jugarían el miércoles, encuentros que deben disputar Barcelona contra Napoli y Bayern Munich frente a Chelsea, pues de un lado se sabe que los italianos no tendrían autorización para aterrizar en España, mientras que no se sabe si los ingleses podrán llegar a Alemania con tranquilidad, por lo que se espera una oficialización al respecto.