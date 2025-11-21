UEFA puso mano dura a Luis Díaz: revelan la sanción en Champions

Luis Díaz sigue siendo tendencia en un buen momento de su temporada con el Bayern Múnich de la Bundesliga. En la Champions League tampoco le pesó el cambio de club y ya dejó su firma tanto para cosas buenas como para malas.

En la fecha pasada de la Liga de Campeones de Europa, Bayern Múnich logró superar al Paris Saint-Germain con un doblete del colombiano, pero antes de terminar la primera etapa, salió expulsado por una durísima entrada a Achraf Hakimi. Pese a que no hubo mala intención, el marroquí salió lesionado y estará afuera por seis a ocho semanas por un fuerte esguince de tobillo.

Como fue una expulsión directa, el Bayern Múnich estaba a la expectativa de la sanción por parte de la UEFA, dado que podían ser dos o más de un par de partidos. Ya daban por hecho que no iba a estar ante el Arsenal en la quinta fecha de la Champions League, pero, con eso era con lo que contaban solamente.

LA SANCIÓN DE LA UEFA PARA LUIS DÍAZ

Vincent Kompany había dicho que 'Lucho' solo debía pagar una fecha de sanción por la expulsión que se ganó tras la fuerte entrada contra Achraf Hakimi por la UEFA Champions League en el PSG vs Bayern Múnich. Sin embargo, el belga no contaba con que la UEFA iba a exponerlo aún más con una drástica sanción.

En la rueda de prensa, el ex director técnico del Burnley de Inglaterra aseveró que, “según tengo entendido, está sancionado un partido. No sé cuándo se anunciará, pero me decepcionaría que mi información fuera incorrecta”.

Justamente, sus predicciones sí estaban erradas, pues, este viernes 21 de noviembre, a falta de una semana para jugar la fecha 5 contra el Arsenal, Bayern y Luis Díaz conocieron la medida que tomó el ente europeo sentenciando el futuro del colombiano con tres fechas de sanción.

Bajo ese panorama, se perderá la quinta, sexta y séptima jornada en donde enfrentarán al Arsenal, Sporting de Lisboa y Union Saint-Gilloise. Su regreso estaría pactado para la última jornada de la fase de la liga cuando enfrenten en condición de visitante al PSV Eindhoven por la octava fecha.

EL PLAN DEL BAYERN MÚNICH PARA INTENTAR BAJAR LA SANCIÓN

El periodista Christian Falk afirmó que el Bayern Múnich estaba esperando que solo fuera una sanción obligatoria de un partido, pero poco o nada preveían esto ante la durísima entrada y la gravedad de la lesión de Achraf Hakimi. Abonaban que no había mala intención por parte de Luis Díaz.

Justamente, estaban esperando solo una fecha de sanción, tanto así que el club habría solicitado a la UEFA la justificación escrita de la resolución del Comité Disciplinario del ente europeo en busca de recurrir la decisión. Buscarían poder bajar la decisión de las tres jornadas a menos partidos.