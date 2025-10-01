Actualizado:
Valverde se defiende tras las críticas de su ausencia en Real Madrid: "doy la cara"
El futbolista uruguayo está en el centro de la controversia por unas declaraciones previas.
El uruguayo Fede Valverde, segundo capitán del Real Madrid, salió en su defensa al asegurar, después de no disputar un solo minuto este martes ante el Kairat Almaty en la UEFA Champions League, que, "bajo ningún punto de vista", puede decirse que se "niega a jugar" un partido.
"Sé que he tenido partidos malos, soy consciente. No me escondo y doy la cara. Realmente estoy triste. De mí pueden decir muchas cosas, pero bajo ningún punto de vista pueden decir que me niego a jugar. He dado todo y más por este club, he jugado fracturado, lesionado y jamás me he quejado ni he pedido un descanso", escribió en sus redes sociales Fede Valverde.
Valverde se defiende de las críticas
Esta publicación llega después de expresar en zona mixta semanas atrás, que no es de su agrado jugar como lateral derecho, aunque ahora asegura que está "a disposición de lo que necesite el equipo" y su técnico, Xabi Alonso, con quien asegura tener una buena relación.
"Tengo una buena relación con el entrenador, la cual me hace sentir con la confianza de poder decirle cuál es la posición que más me gusta dentro del campo, pero siempre, siempre le hice saber que estoy disponible para cumplir en cualquier lugar, en cualquier viaje y en todos los partidos", señaló.
"Deje el alma en este club y lo seguiré haciendo, aunque a veces no alcance o no esté jugando como quisiera, lo juro por mi orgullo que jamás me rendiré y lucharé hasta el final jugando donde sea", completó el internacional uruguayo.
El problema de Xabi Alonso en la banda derecha del Real Madrid
Sin Dani Carvajal y Trent Alexander-Arnold, lesionados, Xabi Alonso se quedó sin laterales derechos en la primera plantilla para las próximas semanas. Una demarcación que la pasada temporada Fede Valverde ocupó en 15 ocasiones de inicio, siete de ellas en partidos trascendentales en la UEFA Champions League.
