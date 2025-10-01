Valverde se defiende tras las críticas de su ausencia en Real Madrid: "doy la cara"

Valverde se defiende de las críticas

Esta publicación llega después de expresar en zona mixta semanas atrás, que no es de su agrado jugar como lateral derecho, aunque ahora asegura que está "a disposición de lo que necesite el equipo" y su técnico, Xabi Alonso, con quien asegura tener una buena relación.



"Tengo una buena relación con el entrenador, la cual me hace sentir con la confianza de poder decirle cuál es la posición que más me gusta dentro del campo, pero siempre, siempre le hice saber que estoy disponible para cumplir en cualquier lugar, en cualquier viaje y en todos los partidos", señaló.



"Deje el alma en este club y lo seguiré haciendo, aunque a veces no alcance o no esté jugando como quisiera, lo juro por mi orgullo que jamás me rendiré y lucharé hasta el final jugando donde sea", completó el internacional uruguayo.