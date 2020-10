Varane: "Es un momento difícil previo al clásico"

El francés Raphael Varane hizo autocrítica tras la derrota contra el Shakhtar Donetsk (2-3) en el estreno en la Liga de Campeones, la segunda consecutiva tras la del pasado sábado frente al Cádiz (0-1), asegurando que “es un momento difícil” y que a “nivel colectivo” no han jugado como querían.



“Queríamos presionar arriba, jugar en campo contrario y evitar los contragolpes del rival, pero no lo hemos conseguido. No hemos jugado vertical para hacer daño al rival y defensivamente estábamos un poco descolocados, nos ha faltado presionar juntos. Es un momento difícil para el equipo, pero tenemos un partido importantísimo dentro de tres días y pensamos ganar”, comentó el central francés.



“Creo que cuando no estamos en el tiempo, la presión es muy complicado para todos. No es el momento de echar la culpa a uno u a otro; a nivel colectivo cuando no estamos bien en la presión la sufre todo el equipo. Sabemos que tenemos un grupo de calidad y con el carácter que tenemos vamos a ir adelante y no vamos a bajar los brazos nunca”, siguió analizando.



Varane esperaba que el gol del empate del uruguayo Fede Valverde, hubiese sido gol. Sin embargo, fue anulado por el colegiado gracias al sistema de videoarbitraje (VAR) por fuera de juego del brasileño Vinicius Junior, tras el 2-3 del segundo tiempo.



El central francés no se extendió en explicar cómo afrontar el Clásico frente al FC Barcelona del sábado tras dos derrotas: “Lo primero es que vamos a descansar y después a preparar bien ese partido. Ya en el momento del compromiso, darlo todo en el campo y luchar por esta camiseta”, concluyó Varane.