Actualizado:
Jue, 18/09/2025 - 14:51
[Video] Colombia presente en Champions League para el Real Madrid
El Real Madrid se impone 3-0 frente al Frankfurt en la fase previa de la UEFA Women's Champions League.
En una noche mágica para el fútbol femenino y para el talento latinoamericano, Linda Caicedo volvió a ser protagonista con el Real Madrid al marcar el tercer gol del conjunto merengue en la victoria frente al Eintracht Frankfurt por la UEFA Women’s Champions League. El encuentro, disputado en España, dejó grandes sensaciones para el equipo blanco, que dio un paso firme hacia la fase de grupos del torneo continental.
Linda puso el 3-0
El Real Madrid mostró desde el inicio su superioridad técnica y táctica, y aunque el Frankfurt intentó presionar en los primeros minutos, las españolas se adueñaron del balón y del ritmo del juego. El marcador se abrió con un gol de Naomi Feller, el segundo tanto llegó tras una asistencia de la colombiana quien asistió a Signe Bruun.
Finalmente, el tercero lo hizo la colombiana que después de una buena jugada colectiva la colombiana envió el balón al fondo de la red con un muy buen disparo cruzado desde el borde del área.
🇨🇴 GOOOL de Linda Caicedo. La colombiana pone el 3-0 de #RealMadrid ante #EintrachtFrankfurt, al 60’ pic.twitter.com/GdPdUiHSTt— Pipe Sierra (@PSierraR) September 18, 2025
Caicedo, ya se ha consolidado como una de las figuras más prometedoras del fútbol mundial. Con este gol, la delantera colombiana sigue demostrando por qué es una de las jugadoras más destacadas de su generación. Su capacidad de desborde, lectura del juego y definición la han convertido en un elemento clave para el equipo dirigido por Pau Quesada.
El resultado clasifica directamente al equipo merengue femenino a la fase de grupos de la Womens Uefa Champions League.
Fuente
Antena 2