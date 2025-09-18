[Video] Colombia presente en Champions League para el Real Madrid

Linda puso el 3-0

El Real Madrid mostró desde el inicio su superioridad técnica y táctica, y aunque el Frankfurt intentó presionar en los primeros minutos, las españolas se adueñaron del balón y del ritmo del juego. El marcador se abrió con un gol de Naomi Feller, el segundo tanto llegó tras una asistencia de la colombiana quien asistió a Signe Bruun.

Finalmente, el tercero lo hizo la colombiana que después de una buena jugada colectiva la colombiana envió el balón al fondo de la red con un muy buen disparo cruzado desde el borde del área.