[Video] El colombiano Kevin Medina fue 'noqueado' tras un balonazo por Champions

El partido entre Napoli y Qarabag dejó un momento de alta tensión este martes 25 de noviembre, cuando el colombiano Kevin Medina cayó desplomado tras recibir un pelotazo en el rostro. El impacto generó alarma inmediata en el Estadio Diego Armando Maradona, donde el silencio se apoderó de la tribuna por varios segundos.

La acción ocurrió en el minuto 51, cuando Scott McTominay sacó un potente remate desde la frontal del área. El disparo impactó de lleno en la cara de Medina, quien se desplomó de inmediato sin posibilidad de reacción. La imagen dio la vuelta al estadio y elevó la preocupación de los jugadores de ambos equipos.

El árbitro detuvo el juego de inmediato y las asistencias médicas ingresaron rápidamente al campo. Algunos futbolistas del Qarabag y del Napoli pidieron atención urgente ante el evidente aturdimiento del defensor colombiano, quien parecía haber perdido el conocimiento tras el pelotazo.

Tras varios segundos de incertidumbre, Medina logró reincorporarse por su propio pie. El gesto tranquilizó a los presentes y provocó una ovación del público napolitano, que reconoció su valentía y la gravedad del momento. La seguridad del jugador, sin embargo, seguía siendo una prioridad para el cuerpo médico del club azerí.