[Video] El colombiano Kevin Medina fue 'noqueado' tras un balonazo por Champions
El zaguero sufrió el impacto durante el partido Napoli vs Qarabag este martes 25 de noviembre.
El partido entre Napoli y Qarabag dejó un momento de alta tensión este martes 25 de noviembre, cuando el colombiano Kevin Medina cayó desplomado tras recibir un pelotazo en el rostro. El impacto generó alarma inmediata en el Estadio Diego Armando Maradona, donde el silencio se apoderó de la tribuna por varios segundos.
La acción ocurrió en el minuto 51, cuando Scott McTominay sacó un potente remate desde la frontal del área. El disparo impactó de lleno en la cara de Medina, quien se desplomó de inmediato sin posibilidad de reacción. La imagen dio la vuelta al estadio y elevó la preocupación de los jugadores de ambos equipos.
El árbitro detuvo el juego de inmediato y las asistencias médicas ingresaron rápidamente al campo. Algunos futbolistas del Qarabag y del Napoli pidieron atención urgente ante el evidente aturdimiento del defensor colombiano, quien parecía haber perdido el conocimiento tras el pelotazo.
Tras varios segundos de incertidumbre, Medina logró reincorporarse por su propio pie. El gesto tranquilizó a los presentes y provocó una ovación del público napolitano, que reconoció su valentía y la gravedad del momento. La seguridad del jugador, sin embargo, seguía siendo una prioridad para el cuerpo médico del club azerí.
Los médicos recomendaron su sustitución inmediata, pero Medina insistió en continuar. Pese al fuerte golpe, pidió quedarse en el campo y mostró señales de querer seguir compitiendo. La determinación sorprendió incluso a sus compañeros, que lo animaron a priorizar su bienestar.
Apenas cinco minutos después, el central colombiano seguía visiblemente afectado por el impacto. Aunque nuevamente intentó evitar el cambio, el cuerpo técnico decidió retirarlo del partido para evitar riesgos mayores. Su salida fue acompañada por nuevos aplausos desde las graderías.
Kevin Medina, de 32 años, ha construido su carrera en el exterior. Formado en Portugal, se consolidó como defensor central antes de llegar en 2020 al Qarabag, donde se ha convertido en uno de los jugadores más sólidos de la plantilla. Su entrega en el partido reafirma su carácter competitivo.
El incidente se suma a la larga lista de situaciones que recuerdan la importancia de las evaluaciones médicas rigurosas en el fútbol de élite. Por ahora, el club no ha emitido un parte oficial, pero se espera actualización en las próximas horas sobre el estado del colombiano.
Video del balonazo a Kevin Medina, defensa colombiano
¡LO DEJARON KO! ¡QUÉ PELOTAZO SE COMIÓ EL COLOMBIANO KEVIN MEDINA!— SportsCenter (@SC_ESPN) November 25, 2025
📺 Toda la #UCL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/oxobr6Gsf0
