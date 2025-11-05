Actualizado:
[Video] ¿El mejor gol de la temporada? Infernal corrida de Van de Ven
El Tottenham se impuso 4-0 en su último partido de Champions y el tercero fue un verdadero golazo.
En la cuarta jornada de la fase de liga de la Champions se jugó el partido entre el Tottenham y el Copenhague, un encuentro que parecía sería mucho más complicado para el equipo londinense que con un gran futbol logró imponerse 4-0 demostrando no solo jerarquía sino también que vive un gran momento.
Si bien el triunfo fue muy importante para el equipo, todos los reflectores se los llevó Micky Van de Ven, el central holandés marcó un gol que posiblemente esté entre los candidatos al gol del año.
Corrida infernal y una gran definición
Cuando transcurría el minuto 63 del partido el resultado ya estaba 2-0 y el Copenhague buscaba una opción para acercarse en el marcador, fue ahí cuando en el borde de su propia área el central holandés Micky Van de Ven recuperó el balón y arrancó una carrera de más de 80 metros en la que dejó regados a los rivales como si fueran literalmente conos, para después entrar al área rival y con un potente remate al primer palo poner el 3-0 para su equipo.
La potencia física del central holandés ha dado mucho de que hablar ya que no es la primera vez que emprende una carrera del estilo que termina él mismo o dando una asistencia a un compañero en área rival, un central joven y con una proyección enorme que puede llegar a marcar época si sigue progresando de tal manera.
¡CIERREN TODO, ES EL GOL DEL AÑO EN LA #CHAMPIONSLEAGUE! ¡LOCURA TOTAL DE MICKY VAN DE VEN PARA EL 3-0 DE TOTTENHAM VS. COPENHAGUE!— SportsCenter (@SC_ESPN) November 4, 2025
📺 Toda la #UCL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/hbUmYDFB0X
Un gol que trae recuerdos
Si bien el gol es una de esas carrera que "no se repetirán nunca" es imposible no acordarse de otro ganador del Puskas, sobre todo porque ese gol lo marcó un jugador con la camiseta del mismo equipo inglés. El gol de Van de Ven hace recordar al gol con el que su ex compañero Heung Min Son ganó el premio al mejor gol de la temporada con una corrida similar en un partido frente al West Ham.
La misma idea, una recuperación de balón y una carrera en la que los rivales van quedando regados sin oportunidad alguna de recuperar el balón.
