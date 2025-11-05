[Video] ¿El mejor gol de la temporada? Infernal corrida de Van de Ven

En la cuarta jornada de la fase de liga de la Champions se jugó el partido entre el Tottenham y el Copenhague, un encuentro que parecía sería mucho más complicado para el equipo londinense que con un gran futbol logró imponerse 4-0 demostrando no solo jerarquía sino también que vive un gran momento.

Si bien el triunfo fue muy importante para el equipo, todos los reflectores se los llevó Micky Van de Ven, el central holandés marcó un gol que posiblemente esté entre los candidatos al gol del año.