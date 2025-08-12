[VIDEO] Golazo de Jhon Jader Durán que ilusiona al Fenerbahçe en Champions

El delantero colombiano Jhon Jader Durán ilusiona a su equipo Fenerbahçe con llegar a la fase de grupos de la UEFA Champions League al anotar este martes 12 de agosto en el partido contra Feyenoord por la tercera ronda previa del certamen.

Durán celebró su primer tanto oficial con el equipo turco en el minuto 45+1 del primer tiempo, después de recibir una habilitación dentro del área de Youssef En-Nesyri.

El colombiano dominó el esférico, y antes de ser marcado por rival alcanzó a rematar con su guayo derecho.