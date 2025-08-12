Cargando contenido

Jhon Jáder Durán con el Fenerbahce
Jhon Jáder Durán en su llegada al Fenerbahce
Fenerbahce SK
Champions League
Actualizado:
Mar, 12/08/2025 - 13:08

[VIDEO] Golazo de Jhon Jader Durán que ilusiona al Fenerbahçe en Champions

Durán marcó en el triunfo de Fenerbahçe sobre Feyenoord.

El delantero colombiano Jhon Jader Durán ilusiona a su equipo Fenerbahçe con llegar a la fase de grupos de la UEFA Champions League al anotar este martes 12 de agosto en el partido contra Feyenoord por la tercera ronda previa del certamen.

Durán celebró su primer tanto oficial con el equipo turco en el minuto 45+1 del primer tiempo, después de recibir una habilitación dentro del área de Youssef En-Nesyri.

El colombiano dominó el esférico, y antes de ser marcado por rival alcanzó a rematar con su guayo derecho.

La anotación de Jhon Jader Durán le sirvió a Fenerbahçe para ponerse 2-1 arriba en el marcador del partido y para igualar 3-3 la serie.

El ganador de la serie entre Fenerbahçe y Feyenoord clasificará a la última ronda previa en búsqueda de un lugar a la fase de grupos de la UEFA Champions League.

Fuente
Antena 2
