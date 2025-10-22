Cargando contenido

Luis Díaz marcó con Bayern Múnich en Champions League
AFP
Champions League
Actualizado:
Mié, 22/10/2025 - 15:01

VIDEO - Golazo de Luis Díaz para Bayern Múnich en Champions Vs Brujas

Díaz marcó el tercer de Bayern Múnich frente a Brujas.

Luis Fernando Díaz sigue destacándose como una de las grandes figuras del Bayern Múnich. Este miércoles 22 de octubre, el colombiano brilló al marcar el tercer gol de su equipo en el compromiso contra el Club Brujas por la fecha 2 de la fase de la liga en la UEFA Champions League.

Díaz celebró su primer tanto en la actual UEFA Champions League en el minuto 34, después de asociarse con Konrad Laimer por la banda izquierda.

Luego de pases, Lucho apareció dentro del área con balón dominado. Al no recibir la presión de ningún rival, el colombiano sorprendió con un fuerte remate de derecha que venció la resistencia del guardameta de Brujas.

Bayern Múnich, con puntaje perfecto

Bayern Múnich está demostrando este miércoles su potencial ofensivo en la UEFA Champions League al sumar puntaje perfecto.

El gigante Bávaro se había ido en ventaja con anotación de Lennart Kart en el minuto 5, mientras que Harry Kane puso el 2-0 en el minuto 14.

Con este resultado, Bayern Múnich se ratifica en el primer lugar de la fase de la liga de la UEFA Champions League con nueve puntos.

