VIDEO - Golazo de Luis Díaz para Bayern Múnich en Champions Vs Brujas

Luis Fernando Díaz sigue destacándose como una de las grandes figuras del Bayern Múnich. Este miércoles 22 de octubre, el colombiano brilló al marcar el tercer gol de su equipo en el compromiso contra el Club Brujas por la fecha 2 de la fase de la liga en la UEFA Champions League.

Díaz celebró su primer tanto en la actual UEFA Champions League en el minuto 34, después de asociarse con Konrad Laimer por la banda izquierda.

Luego de pases, Lucho apareció dentro del área con balón dominado. Al no recibir la presión de ningún rival, el colombiano sorprendió con un fuerte remate de derecha que venció la resistencia del guardameta de Brujas.