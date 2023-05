[Video] La sombra del noruego: La férrea marca de Rudiger que anuló a Haaland ante el Madrid

El empate de Manchester City ante Real Madrid tuvo varios momentos destacados. El duelo de semifinales de la Champions League fue vibrante y dejó varios momentos importantes en suelo europeo.

Una de las acciones que generó bastante polémica fue la poca participación de Erling Haaland en el compromiso. El delantero noruego tuvo pocas acciones de peligro sobre el arco defendido por Courtois.

Una de las razones para que el atacante estuviera tan ausente en las acciones generadas por el City fue la férrea marca por parte de Antonio Rudiger. El defensor alemán se comportó como una sombra de su rival y no le dio espacio para sacara diferencia.

La presencia del futbolista teutón no permitió que el ex Dortmund logrará ganar un metro de cara al pórtico contrario. Haaland se vio apagado y no pudo replicar nada de sus destacadas participaciones en los últimos partidos.

El futbolista nórdico acabó pasando desapercibido en el Santiago Bernabéu y lo único destacado fue los problemas que tuvo su padre en uno de los palcos. La revancha será una nueva chance para ser determinante en el torneo de clubes más importante del mundo.

Por ahora, Manchester City se alista para lo que será su siguiente duelo en la Premier League. Los de Guardiola visitarán al Everton el próximo domingo.